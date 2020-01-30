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Продавці на AliExpress через коронавірус скасовують доставку товарів

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AliExpress через коронавірус скасовує доставку товарів / akket.com

Через спалах коронавірусу в Китаї продавці, які торгують товарами виробників з КНР та інших країн на віртуальному майданчику AliExpress, почали зупиняти доставку товарів. Зауважимо, що сам AliExpress не припиняв свою роботу.

Повідомлення про скасування посилок з AliExpress через коронавірус почали отримувати кияни, повідомляє vesti.ua.

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"Дорогі друзі! Через епідемію товар не може бути доставлений. Будь ласка, скасуйте ваше замовлення. Ми повернемо кошти якнайшвидше", – мовиться в повідомленні одного з продавців.

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Повідомлення про скасування відправлення посилки на AliExpress

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Через спалах коронавірусу в Китаї українці почали побоюватися замовляти та забирати посилки з цієї країни. Проте в Укрпошті, куди зазвичай надходять ці посилки, запевнили, що боятися нічого. Адже коронавірусом можна заразитися тільки повітряно-крапельним шляхом і він живе тільки в організмі. За межами організму вірус може жити тільки 2 – 3 дні. А посилки з Китаю, як відомо, прямують до України набагато довше.

Симптоми коронавірусу:

  • лихоманка;
  • головний біль;
  • кашель;
  • ускладнене дихання;
  • слабкість;

Як не заразитися коронавірусом:

  • регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Китай Коронавірус 2020 Здоров'я Техно Новини Техно Здорове життя Інтернет
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