Продавці на AliExpress через коронавірус скасовують доставку товарів
Через спалах коронавірусу в Китаї продавці, які торгують товарами виробників з КНР та інших країн на віртуальному майданчику AliExpress, почали зупиняти доставку товарів. Зауважимо, що сам AliExpress не припиняв свою роботу.
Повідомлення про скасування посилок з AliExpress через коронавірус почали отримувати кияни, повідомляє vesti.ua.
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"Дорогі друзі! Через епідемію товар не може бути доставлений. Будь ласка, скасуйте ваше замовлення. Ми повернемо кошти якнайшвидше", – мовиться в повідомленні одного з продавців.
Повідомлення про скасування відправлення посилки на AliExpress
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Через спалах коронавірусу в Китаї українці почали побоюватися замовляти та забирати посилки з цієї країни. Проте в Укрпошті, куди зазвичай надходять ці посилки, запевнили, що боятися нічого. Адже коронавірусом можна заразитися тільки повітряно-крапельним шляхом і він живе тільки в організмі. За межами організму вірус може жити тільки 2 – 3 дні. А посилки з Китаю, як відомо, прямують до України набагато довше.
Симптоми коронавірусу:
- лихоманка;
- головний біль;
- кашель;
- ускладнене дихання;
- слабкість;
Як не заразитися коронавірусом:
- регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
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