Продавці на AliExpress через коронавірус скасовують доставку товарів

Через спалах коронавірусу в Китаї продавці, які торгують товарами виробників з КНР та інших країн на віртуальному майданчику AliExpress, почали зупиняти доставку товарів. Зауважимо, що сам AliExpress не припиняв свою роботу.

Повідомлення про скасування посилок з AliExpress через коронавірус почали отримувати кияни, повідомляє vesti.ua.

Читайте також: Укрпошта запевняє: посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів

"Дорогі друзі! Через епідемію товар не може бути доставлений. Будь ласка, скасуйте ваше замовлення. Ми повернемо кошти якнайшвидше", – мовиться в повідомленні одного з продавців.



Повідомлення про скасування відправлення посилки на AliExpress

Читайте також: Коронавірус з Китаю: останні новини

Через спалах коронавірусу в Китаї українці почали побоюватися замовляти та забирати посилки з цієї країни. Проте в Укрпошті, куди зазвичай надходять ці посилки, запевнили, що боятися нічого. Адже коронавірусом можна заразитися тільки повітряно-крапельним шляхом і він живе тільки в організмі. За межами організму вірус може жити тільки 2 – 3 дні. А посилки з Китаю, як відомо, прямують до України набагато довше.

Симптоми коронавірусу:

лихоманка;

головний біль;

кашель;

ускладнене дихання;

слабкість;

Як не заразитися коронавірусом:

регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.