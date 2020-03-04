Мешканців обсервації "Нові Санжари" розвезуть по містах автобусами

5 березня закінчується обсервація евакуйованих з Китаю людей. Українців розвезуть автобусами по рідних містах, а іноземців відправлять до Києва.

Журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов розповів, що евакуйовані українці та іноземці повинні покинути обсервацію 5 березня о 12:00.

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Усі тести показали негативний результат на коронавірус, тому залишати людей на довший час немає сенсу. Усім, хто був на обсервації, видадуть довідки про відсутність коронавірусу Covid-19 та про перебування в обсервації.

Журналіст додав, що на "виписку" хочуть приїхати родичі, друзі та знайомі мешканців обсервації. Не виключено, що буде зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Як проходила обсервація у Нових Санжарах

4 березня евакуйовані проведуть останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебуває під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, настільні та навіть відеоігри.

В самому приміщенні застосовуються всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.

Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.

Коротко про протести в Нових Санжарах

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.

Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.

Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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