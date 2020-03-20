Феномен гречки під час кризи: чому крупу розмітають з полиць

Під час кризи запаси гречки із українських магазинів та складів зникають одними з перших. Що треба знати про властивості крупи та чи захищає вона від вірусу – читайте далі.

Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла нутриціолог та консультант з харчування Анастасія Голобородько.

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Вона підкреслила: на жаль, гречка – не найпопулярніша крупа серед українців. Частіше за неї споживають пшеницю, рис, картоплю та вироби з муки.

"Гречка містить багато важливих для здоров'я мікроелементів. Зокрема магній, який пов'язаний з 300 процесами в тілі людини. Також антибактеріальні марганець та мідь. Крім цього, молібден та цинк – фундамент нашого імунітету", – запевнила нутриціолог.

Експертка додала, що у крупі немає глютену (він же клейковина) – розрекламованої амінокислоти, яка може діяти за прямим призначенням – приклеювати. У глютену, як білці, немає ніякої абсолютної користі для організму. У нього великий розмір і він вміє "склеювати" харчові маси.

"Липкість глютену заважає засвоєнню поживних речовин. Живильні речовини перетворюються в пастоподібну субстанцію, яка подразнює слизову кишечника. Гречка – не така, засвоюється легко", – зазначила вона.

Сама по собі гречка захистити від коронавірусу не може. Але якщо вибирати якусь кашу чи гарнір – це дуже хороший вибір,

– наголосила Голобородько.

Й пояснила, як правильно готувати крупу, аби вона дійсно була корисною. Важливо залишити корисні мікроелементи безпосередньо в самому ядрі. "Тому не відварюємо гречку в літрах води та не зливаємо її, не підсмажуємо. Додаємо трохи води, і вона вся випаровується", – підсумувала експертка.

Що відомо про коронавірус в Україні? Станом на ранок 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні. У країні ввели карантинні обмеження, відтак заборонили: проводити масові заходи, навчальний процес. Закриті усі ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри. Також заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення. Карантин триватиме до 3 квітня, але в уряді вже говорять про його можливе продовження.

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