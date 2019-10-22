Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни

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Менструальна чаша і багаторазові прокладки – як користуватися
Менструація: що варто знати про багаторазові засоби жіночої гігієни / Здоров'я 24

Щороку у середині жовтня у світі стають більше говорити про менструацію – тему, яка часто дотепер сприймається у суспільстві як незручна чи табуйована.

У 2019 всесвітня інформаційна кампанія Environ Menstrual Week тривала з 12 до 19 жовтня і до неї долучилась Україна.

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  1. підвищити обізнаність про одноразові засоби жіночої гігієни, які містять пластик та інші шкідливі для жіночого організму хімічні речовини;
  2. заохочувати людей знімати табу з теми розмов про "ці дні";
  3. привернути увагу до того, як одноразові засоби жіночої гігієни впливають на довкілля;
  4. заохочувати жінок та дівчат знайти для себе альтернативу у багаторазових засобах жіночої гігієни таких як менструальні чаші, багаторазові прокладки чи менструальна білизна та поширювати інформацію про них.

менструації Environ Menstrual Week
Environ Menstrual Week: Україна долучилась до всесвітної кампанії / Колаж: Zero Waste Lviv

Далі у матеріалі дізнайтесь більше про багаторазові засоби жіночої гігієни, досвід дівчат та жінок, які перейшли на них та пояснення лікаря щодо безпечності їх використання під час менструацій.

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Менструальна чаша

Як зрозуміло з назви – це невеликий контейнер чашоподібної форми, який призначений для збирання менструальної крові. Чаші виробляють із медичного силікону, завдяки чому вони легко входять у піхву і приймають її форму.

На відміну від прокладок чи тампонів, чаші не вбирають виділення, а збирають їх. Для зміни контейнер достатньо промити.

Перед початком та після закінчення циклу чашу потрібно стерилізувати (прокип'ятити), а під час циклу рекомендується мити її гарячою водою з гіпоалергенним милом чи використовувати антисептик.

Згідно з інструкцією на упаковці, чашу рекомендують тримати всередині не довше 8 годин, лікарі ж рекомендують змінювати їх кожних 3-4 години.

Ціна: від 100 до 1000 грн

менструальна чаша
Менструальна чаша / Фото: Getty images

Багаторазові прокладки

Візуально вони максимально схожі на одноразові аналоги – мають основну частину, яка вбирає виділення, і "крильця", які фіксують прокладку на спідню білизну. Єдина значна відмінність – такі прокладки є багаторазовими.

Під час циклу їх варто мити холодною водою, а після закінчення – випрати у пральній машині чи вручну і можна використовувати знову.

Такі прокладки бувають як для менструацій, так і щоденні.

Ціни на багаторазові прокладки стартують від 60 грн

менструація менструації багаторазові прокладки
Багаторазові прокладки / Візуалізація Zero Waste Lviv

Менструальні трусики

Менструальна білизна на перший погляд зовні нічим не відрізняється від звичайної.

Всередині такі трусики мають вологенепроникний шар, який вбирає виділення, і не протікає.

Зазвичай вони мають високу посадку, зовнішній шар виготовлений з бавовни (80%) та еластану (20%). Внутрішня вологонепроникна частина (PUL мембрана) складається навпаки на 80% з поліестру та на 20% з бавовни.

Вартість такої білизни залежно від виробника починається від 350-400 гривень. Однак, як і з будь-якими іншими багаторазовими засобами жіночої гігієни, їхня перевага очевидна – ви витрачаєтесь всього один раз, а не щомісяця.

менструальна білизна труси менструація
Менструальна білизна / Візуалізація Zero Waste Lviv

Які переваги багаторазових засобів жіночої гігієни над одноразовими?1. зручність і легкість у користуванні;

2. екологічність;

3. економія грошей.

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Екоактивістка зі Львова, співзасновниця спільноти Zero Waste Lviv Софія-Юлія Сидоренко розповідає, що почала користуватись менструальною чашею понад рік тому і перейшла на неї, перш за все, з екологічних міркувань.

Я розуміла, що щомісяця викидаю у смітник безліч одноразових пластикових засобів жіночої гігієни, мене це страшенно дратувало. І в якийсь момент вирішила, що треба шукати багаторазову альтернативу,
– розповідає дівчина.

Тоді й натрапила на менструальну чашу – багаторазові трусики і прокладки тоді ще були не надто розрекламованими.

"Спочатку було певне побоювання, що чаша – то не для мене, оскільки до того ніколи раніше не користувалась навіть тампонами. Коли вперше спробувала чашу, то не очікувала, що вона буде настільки зручна і легка в користуванні", – ділиться власним досвідом Софія.

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"Для мене вона настільки комфортна у користуванні, що іноді просто забуваю, що вона в мені є. Коли привчаєшся, то дуже просто мити, ставити назад і далі користуватись".

Софія багато подорожує і визнає, що цей засіб особистої гігієни надзвичайно зручний у мандрах. Основне завдання – знайти комфортну вбиральню, де чашу можна було б промити.

дівчина Софія менструальна чаша
Софія-Юлія Сидоренко користується менструальною чашею понад рік / Фото: Facebook

"Я з чашею піднімалась взимку на Говерлу і проводила декілька днів в горах, коли взагалі не було передбачено жодного громадського туалету", – згадує активістка.

Але, за її словами, санітарні умови без проблем можна організувати, якщо є бажання. Це набагато краще, ніж залишати використані одноразові прокладки на природі. Оскільки не завжди є доступ до комфортних вбиралень, де чашу можна вийняти і промити – для екстрених ситуацій з собою варто мати пляшку води.

Окрім менструальної чаші, Софія також користується багаторазовими прокладками і вважає їх очевидною альтернативою одноразовим, оскільки принцип дії у них той самий. 

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Переваги і недоліки багаторазових прокладок:

+ екологічна перевага;

+ економія коштів;

+ не парять у спеку.

- треба прати вручну;

- багатошарова тканина довго сохне;

- часом залишаються плями.

багаторазові прокладки
Багаторазові прокладки треба прати вручну / Фото: facebook.com/zerowastelviv

Тим, хто вагається, чи варто переходити зі звичних одноразових засобів жіночої гігієни на багаторазові, Софія радить спробувати. Якщо не комфортно з чашею, можна спробувати багаторазові прокладки чи менструальні трусики – і зрозуміти, що найкраще підходить саме вам.

Дуже важливо зрозуміти, навіщо ви це робите. Якщо екологічний фактор у вас поки не відгукується, просто підрахуйте, скільки грошей ви витрачаєте за місяць/рік на одноразові засоби гігієни, які можна легко замінити багаторазовими і як наслідок зекономити. Можливо, декому найбільше відгукнеться аспект здоров’я. Одноразові прокладки здебільшого роблять із одноразового пластику, який не несе позитивного впливу на жіночий організм.

"Не бійтесь пробувати! Переконайтесь на власному досвіді, наскільки це зручно і комфортно. Повірте ваше тіло вам лише подякує. Для мене – багаторазові засоби жіночої гігієни – це, напевно, одне з найкращих рішень у житті", – ділиться власним досвідом Софія.

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Акушерка-гінекологиня із понад 20-річним стажем Наталія Мокра констатує, що, зокрема, менструальні чаші мають очевидні переваги над одноразовими прокладками чи тампонами.

 
Акушер-гінеколог Наталія Мокра
Варто наголосити, що вони не вбирають, а збирають менструальні виділення. У порівняні з тампонами, чаші не можуть спричинити інфікування всередині в піхві і здебільшого не викликають подразнення. Тампони ж мають здатність, коли збільшуються в об’ємі, подразнювати піхву і навіть доходити до шийки матки. Чаші такого ефекту не мають”.

На питання про вплив одноразового пластику на жіночий організм, лікарка визнає, що перевіреної доказової бази поки немає, але алергічний і токсичний компонент в таких засобах точно є.

"Особливо я б не радила жінкам "купуватись" на рекламу про прокладки, які нібито просочені лікувальними компонентами. Навіть звичайні одноразові прокладки "парять" і мають чимало хімічних реагентів, які в них містяться і мають не надто позитивний вплив на тіло та шкіру", – додає фахівець.

Дівчатам і жінкам, які вагаються чи варто переходити з одноразових на багаторазові засоби жіночої гігієни, фахівчиня радить зважитись і спробувати.

Універсальної поради тут немає, кожна жінка вибирає для себе найбільш комфортний варіант і сама вирішує користуватись ним далі чи ні. Але експериментувати варто,
– резюмує Наталія Мокра.

Нижче перелік українських брендів, які виготовляють багаторазові засоби жіночої гігієни, серед яких кожна жінка може вибрати ті, що підійдуть саме для неї:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений i.love.my.cycle (@i.love.my.cycle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброранкові новини Дівчата, це передача "Все для тебе" Ви хотіли поміняти кольорами бавовняні прокладки - ми зробили Тепер на денних прокладках буде видно менше Ці тендітні "метелики" защіпаються на металевих кнопочках навколо білизни Як прати? Спершу промиваєте прокладку під проточною водою Протім або кидаєте у пральну машинку з відповідним кольором, або навіть заливаєте кип'ятком Якщо бажаєте, можете знезаразити навіть зануривши у хлоргекседин Денна-85₴ Щоденка-65₴ Фотографиня @katyaakva Візажистка @nastasya_kot #thevillageua

Допис, поширений Еко-магазин Дотик (@dotyk.zerowaste)

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Загибель Тараса Кутового: у поліції розкрили деталі трагедії
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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Публікації Поради Екологія Здорове життя Жіноче здоров’я Гігієна
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