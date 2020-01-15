Бігус видалив випуск програми з антивакцинаторами та вибачився

Денис Бігус – редактор BIHUS.info, видалив випуск програми "Гомеопатія Л" з противниками вакцинації. Та попросив вибачення у людей, які могли змінити думку, у своєї команди та в учасників програми.

11 січня BIHUS.info опублікували випуск програми "Гомеопатія Л", яку розкритикували в соцмережах. Ввечері 14 січня вона зникла з каналу. А зранку 15 січня Денис Бігус розповів, що вирішив її видалити та пояснив чому.

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Редактор BIHUS.info Денис Бігус “Мене, як людину "глибоко щеплену" назвали головним антивакцинаторським злом країни. І раптово всі почали боротися зі мною і це дуже специфічне відчуття, коли це роблять люди з такою ж позицією, як в тебе, яких ти вважаєш однодумцями. Моя логіка була наступною: візьмімо групу людей, навіть з необґрунтованими й небезпечними переконаннями, але подивимось, хто вони, як вони живуть, як їх підштовхнути, щоб вони змінювали свою точку зору, в що вони ще вірять”.

За словами Бігуса, він очікував критику в коментарях, можливо, навіть більшу, ніж зазвичай, але не того, що відбулося. Пояснюючи це вірою "у свою аудиторію та її здоровий глузд".

Редактор BIHUS.info Денис Бігус “Спочатку все було звичайно, але потім під'єднався фейсбук. Його просвітницька частина і це я кажу без сарказму. Позиція цих людей була наступна: факт участі у нашій програми противників вакцин – є пропагандою антивакцинаторства і все інше немає значення. Для мене особисто ця теза є неприродною, можливо я занадто вірю в людей. І приблизно через добу я став винен в епідеміологічній ситуації в Україні. Фокус з антивакцинації змістився на мене особисто”.

На думку Бігуса, цей випуск попав прямо в "соціальну травму". В травму, про яку він не підозрював. Але, за словами журналіста, це ніяк його не виправдовує, як автора програми.

Редактор BIHUS.info Денис Бігус “Я не є спеціалістом в цьому типі травм і я не збираюсь більше в цьому вовтузитись, тому випуск був видалений. Це перше відео, яке ми коли-небудь самостійно видаляли. Я не хотів цим відео когось переконувати, показувати якусь іншу точку зору. Лише те, що такі люди існують. І через те, що відео видалили, вони існувати не перестануть”.

Він також висловив сумніви, що хтось після перегляду випуску програми може змінити свою думку про вакцинацію. І якщо такі люди існують, то просить вибачення у них, у свої команди за те, що також попали під удар. Та в учасників програми, які відгукнулись, приїхали та витратили час.

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