Бігус видалив випуск програми з антивакцинаторами та вибачився
Денис Бігус – редактор BIHUS.info, видалив випуск програми "Гомеопатія Л" з противниками вакцинації. Та попросив вибачення у людей, які могли змінити думку, у своєї команди та в учасників програми.
11 січня BIHUS.info опублікували випуск програми "Гомеопатія Л", яку розкритикували в соцмережах. Ввечері 14 січня вона зникла з каналу. А зранку 15 січня Денис Бігус розповів, що вирішив її видалити та пояснив чому.
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За словами Бігуса, він очікував критику в коментарях, можливо, навіть більшу, ніж зазвичай, але не того, що відбулося. Пояснюючи це вірою "у свою аудиторію та її здоровий глузд".
На думку Бігуса, цей випуск попав прямо в "соціальну травму". В травму, про яку він не підозрював. Але, за словами журналіста, це ніяк його не виправдовує, як автора програми.
Він також висловив сумніви, що хтось після перегляду випуску програми може змінити свою думку про вакцинацію. І якщо такі люди існують, то просить вибачення у них, у свої команди за те, що також попали під удар. Та в учасників програми, які відгукнулись, приїхали та витратили час.
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