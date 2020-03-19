Через епідемію коронавірусу Ізраїль закривається від іноземців

У зв'язку з епідемією коронавірусу Ізраїль вирішив закрити кордон для майже усіх іноземців. Відповідне рішення схвалило управління з питань населення і міграції після рекомендацій Міністерства охорони здоро'я Ізраїля.

Такі обмеження стосуватимуться усіх іноземців, які не мають громадянства чи дозволу на постійне проживання на території Ізраїля, повідомляє Times of Israel.

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Заборона на в'їзд також стосуватиметься тих іноземців, які б могли відправитися на самоізоляцію одразу після прибуття до Ізраїля.

Як зазначили в міграційному управлінні, винятки передбачені лише для тих іноземців, для яких Ізраїль є "центром життя". Втім наразі незрозуміло, як це визначатиметься юридично.

Раніше в Ізраїлі діяв режим ізоляції для іноземців. Усіх громадян інших країн, які туди прибували, розміщували на 14-денний карантин.

Що відомо про коронавірус в Ізраїлі?Станом на 18 березня в Ізраїлі зафіксовано 433 випадки зараження коронавірусом. Смертей через хворобу у цій країні поки не було, а 11 людей вже змогли вилікуватися.



Наслідки і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу