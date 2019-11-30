Через глобальне потепління люди хворітимуть грипом увесь рік

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Вірус грипу / aikyn.kz

Зараз в Європі та США люди частіше хворіють грипом в холодну пору року. Однак в найближчі десятиліття хвороба почне поширюватися впродовж всього року, як це наразі відбувається в тропічних країнах.

Popular Science розповідє, що вчені побоюються, що вірус грипу набуває стійкої форми. Людство потерпатиме від грипу не лише в осінньо-зимовий період, а впродовж всього року.

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В країнах помірного клімату грип вважається зимовою хворобою, яка легко поширюється в холодному повітрі. І хоч здавалось би, що глобальне потепління має знищити вірус грипу, або принаймні скоротити час, який є найбільш сприятливим для його поширення.

Однак вчені зазначають, що в тропіках грип взаємодіє з погодними умовами зовсім не так.

В теплому і вологому кліматі вірус вражає людей впродовж цілого року. У міру того, як зростатиме температура, США і Європу чекає аналогічна ситуація.

Вчені поки не розуміють, чому вірус грипу по-різному поводить себе в тропічному та помірному кліматі.

Тим не менше, вони вже зазначили, що зона, в якій люди хворіють грипом впродовж всього року, розширюється.

Якщо сезонні спалахи захворюваності на грип зміняться на стійке поширення, лікарям доведеться змінити існуючі схеми вакцинації.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування
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