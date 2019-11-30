Через глобальне потепління люди хворітимуть грипом увесь рік
Зараз в Європі та США люди частіше хворіють грипом в холодну пору року. Однак в найближчі десятиліття хвороба почне поширюватися впродовж всього року, як це наразі відбувається в тропічних країнах.
Popular Science розповідє, що вчені побоюються, що вірус грипу набуває стійкої форми. Людство потерпатиме від грипу не лише в осінньо-зимовий період, а впродовж всього року.
Читайте також: Кетогенна дієта – тип харчування, що допоможе побороти грип
В країнах помірного клімату грип вважається зимовою хворобою, яка легко поширюється в холодному повітрі. І хоч здавалось би, що глобальне потепління має знищити вірус грипу, або принаймні скоротити час, який є найбільш сприятливим для його поширення.
Однак вчені зазначають, що в тропіках грип взаємодіє з погодними умовами зовсім не так.
В теплому і вологому кліматі вірус вражає людей впродовж цілого року. У міру того, як зростатиме температура, США і Європу чекає аналогічна ситуація.
Вчені поки не розуміють, чому вірус грипу по-різному поводить себе в тропічному та помірному кліматі.
Тим не менше, вони вже зазначили, що зона, в якій люди хворіють грипом впродовж всього року, розширюється.
Якщо сезонні спалахи захворюваності на грип зміняться на стійке поширення, лікарям доведеться змінити існуючі схеми вакцинації.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.