Через коронавірус в Україні змінять правила виклику швидкої допомоги

У зв'язку з першим випадком захворювання на коронавірус в країні фахівці очікують нових випадків зараження. Відтак, правила роботи швидкої допомоги тимчасово будуть змінені.

Окрім того, працівники екстреної допомоги знають, як діяти у випадку спалаху коронавірусу, про це повідомляє 5 канал.

До теми: В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Заступник очільниці МОЗ Дмитро Луфер розповів, що бригади швидкої допомоги приїжджатимуть до людей із високою температурою або підозрою на коронавірусну інфекцію.

Швидка допомога обов'язково приїжджатиме у випадку, якщо у людини буде і підозра на коронавірус, і висока температура.

Наразі напрацьовується можливість змін до порядку виклику швидкої та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки. Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала містом,

– пояснив Дмитро Луфер.

Також Луфер додав, що працівники швидкої знають, як діяти у випадку підозри на Covid-19. Медпрацівники мають затверджений план дій та окремі ліжка в інфекційних лікарнях. Натомість лікарі очікують пацієнтів та знають, що робити.

Що відомо про коронавірус в Україні?

3 березня результати аналізів підтвердили наявність коронавірусу в українця, який повернувся до Чернівців зі своєю дружиною з Італії. 29 лютого його госпіталізували з клінічними ознаками грипу – медпрацівники працювали у захисних костюмах. Нині стан хворого стабільний.

Дружина хворого перебуває у самоізоляції у власній квартирі. Оскільки у жінки відсутні симптоми, але вона в зоні ризику – з нею постійно контактує лікар. При появі симптомів жінку одразу госпіталізують та назначать необхідні аналізи.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.