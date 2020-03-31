Через коронавірус зупинили випробування препаратів проти раку та інших хвороб
Вчені з усіх куточків світу розпочали клінічні випробування експериментальних вакцин та методів лікування COVID-19. У зв'язку з цим, клінічні випробування методів лікування інших захворювань довелося відкласти.
Через перевантаженість у зв'язку з коронавірусом, вчені з провідних установ повідомляють про припинення клінічних випробувань усіх інших хвороб, пише Nature.
Важливо Коронавірус: що потрібно знати пацієнтам з онкологією
Вчений з Єльського університету Рой Гербст розповів, що клінічні випробування раку скоротили майже до нуля і дозволяють лише за надзвичайної потреби.
Важко повірити, що всього місяць тому я ніколи раніше не бачив кращих клінічних випробувань раку. Зараз весь процес справді припинився і мені погано, бо є пацієнти, які могли б отримати користь від цих випробувань,
– каже Рой Гербст.
Також він зазначив, що у таких заходах є й своя необхідність. Адже люди з онкологічними хворобами є особливо вразливими до COVID-19, через що навіть дорога до лікарні є для них небезпечною. Натомість деякі нові методи лікування послаблюють імунну систему, а вдосконалене лікування за допомогою генної модифікації потребує частого моніторингу у медичній установі.
Відтак, чим швидше люди винайдуть ліки проти коронавірусу, тим швидше запустяться клінічні випробування інших, не менш важливих хвороб.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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