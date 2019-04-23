Через що прискорюється серцебиття

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Через що прискорюється серцебиття
Через що прискорюється серцебиття / verywellhealth.com

Прискорене серцебиття або тахікардія – це порушення серцевого ритму, при якому частота серцевих скорочень в спокої перевищує 100 ударів за хвилину.

Кардіолог Етері Колесник зазначає, що поява тахікардії у відповідь на переляк, стрес, при фізичному навантаженні — нормальна фізіологічна реакція організму.

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Основні причини появи тахікардії

• фізична або емоційне навантаження
• вагітність
• травми, крововтрати, опіки
• грві / грип / підвищення температури тіла
• спекотна погода / лазня
• вживання кофеїновмісних напоїв
• прийом алкоголю
• прийом стимулюючих речовин (енергетичні напої, кокаїн)
• побічна дія ліків
• гіпотонія і гіпертонія
• порушення рівня електролітів в крові
• захворювання серця (вроджені та набуті)
• анемія
• дисфункція щитоподібної залози
• нейроциркуляторна дистонія
• куріння

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Тахікардія – це симптом багатьох видів порушення ритму серця, які можуть бути нешкідливими (синусова тахікардія), а можуть загрожувати життю пацієнта (фібриляція шлуночків). Кожен випадок індивідуальний.

 
Тахікардія – симптоми
— брак повітря
— потемніння в очах
— запаморочення
— втрата свідомості
— швидкий пульс
—серцебиття — прискорене, ритмічне або неритмічне

Якщо тахікардія не проходить в спокійному стані - це привід звернутися до лікаря для виявлення причини.

Обстеження пацієнта з тахікардією починають з

1. Загального аналізу крові, рівня заліза і феритину.
2. Електролітів крові (калій, натрій, магній, хлор).
3. Гормонів щитоподібної залози.
4. Електрокардіографія.
5. Ехокардіографія.
6. Холтерівське моніторування ЕКГ (24 год і більше).

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
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