Через що прискорюється серцебиття

Прискорене серцебиття або тахікардія – це порушення серцевого ритму, при якому частота серцевих скорочень в спокої перевищує 100 ударів за хвилину.

Кардіолог Етері Колесник зазначає, що поява тахікардії у відповідь на переляк, стрес, при фізичному навантаженні — нормальна фізіологічна реакція організму.

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Основні причини появи тахікардії

• фізична або емоційне навантаження

• вагітність

• травми, крововтрати, опіки

• грві / грип / підвищення температури тіла

• спекотна погода / лазня

• вживання кофеїновмісних напоїв

• прийом алкоголю

• прийом стимулюючих речовин (енергетичні напої, кокаїн)

• побічна дія ліків

• гіпотонія і гіпертонія

• порушення рівня електролітів в крові

• захворювання серця (вроджені та набуті)

• анемія

• дисфункція щитоподібної залози

• нейроциркуляторна дистонія

• куріння

Тахікардія – це симптом багатьох видів порушення ритму серця, які можуть бути нешкідливими (синусова тахікардія), а можуть загрожувати життю пацієнта (фібриляція шлуночків). Кожен випадок індивідуальний.

Тахікардія – симптоми — брак повітря

— потемніння в очах

— запаморочення

— втрата свідомості

— швидкий пульс

—серцебиття — прискорене, ритмічне або неритмічне

Якщо тахікардія не проходить в спокійному стані - це привід звернутися до лікаря для виявлення причини.

Обстеження пацієнта з тахікардією починають з

1. Загального аналізу крові, рівня заліза і феритину.

2. Електролітів крові (калій, натрій, магній, хлор).

3. Гормонів щитоподібної залози.

4. Електрокардіографія.

5. Ехокардіографія.

6. Холтерівське моніторування ЕКГ (24 год і більше).

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