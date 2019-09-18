Через які помилки батьків діти часто хворіють

Іноді малюки можуть хворіти через вірусну інфекцію, яку вони можуть підхопити у громадських місцях, садку.

Педіатр Вікторія Кліщ назвала основні помилки батьків, що призводять до застуди.

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Помилки батьків, через які діти хворіють частіше

1. Одягають занадто тепло

Батьки кутають в шапки-носочки-одіяла, не відкривають вікно в кімнаті, де лежить малюк. Вони вивозять у теплу погоду, прикриваючи чохлом чи пеленкою.

Обов'язково кип'ятять водичку для купання і в кімнаті, де купають ще підпалюють газ, роблячи "сауну", бо замерзне.

Якщо на вулиці +22 – вони в шапці, бо вітер.

2. Гріють все

Таким діткам гріють все – водичку, компоти і навіть йогурт.

3. Одягають по сезону

Діти одягнуті не по погоді, а по сезону: якщо на вулиці зима, значить зима – конверт з овчини чи грубий комбінезон, і байдуже що на вулиці +15.



Діти одягнуті не по погоді, а по сезону

4. Мерзне мама – мерзне малюк

Якщо мерзне мама(яка сидить нерухомо на лавці час від часу споглядаючи за дитиною) – значить холодно і малюку, який вже оббігав кілька кругів по майданчику, покатався на усіх гойдалках і зараз грається з м'ячем.

5. Морозиво влітку

Морозиво в кращому випадку можна: влітку тільки м'яке і помаленьку. А взимку морозиво малюку дають рідке.

6. Забороняють бігати та гратися

Таким діткам часто не можна ганяти по вулиці бо: захворієш/дитина тільки після антибіотика/буде кашляти. Тому їм мами обирають тихі і спокійні ігри.

7. Не дозволяють бігати по калюжах

Мами не дозволяють дітям бігати по калюжах, та й взагалі у погану погоду їм можна сидіти вдома.

8. Не купають під час ГРВІ

Діти, які часто хворіють, не купаються під час ГРВІ та не гуляють. Все для того, щоб зміцнити імунітет. Ще тиждень після хвороби дитині потрібно перебути дома.



Не купати дітей під час ГРВІ – помилка батьків

9. Зима – не час для прогулянок

Взимку мами не пускають дітей на двір, оскільки це великий ризик.

10. У неї них девіз: нехай дитина спітніє, ніж замерзне.

11. Дають вітаміни для профілактики

У період грипу та застуди мами дають дітям вітамінки, п'ють противірусні і стимулятори імунітету.

12. Аптечка більша, ніж у лікаря швидкої допомоги.

У результаті такі малюки дійсно хворіють щоразу як трішечки промерзнуть чи з'їли/випили щось холодне.

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