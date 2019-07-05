Червоне обличчя після вживання алкоголю: про які хвороби це свідчить

Після вживання напою організм починає розщеплювати етанол в інші речовини або метаболіти, щоб полегшити видалення з організму. Один з цих метаболітів, ацетальдегід, дуже токсичний для організму.

При вживанні в помірних кількостях алкоголю організм може обробляти ці метаболіти порівняно добре, пише Medical News Today.

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Однак, якщо людина чутлива до алкоголю або багато випила, її тілу складно керувати токсинами і ацетальдегід може починати накопичуватися в організмі.

Обличчя червоніє тому, що кровоносні судини розширюються у відповідь на ці токсини. У деяких людей це може статися після дуже малої дози алкоголю.

Яскраво виражене почервоніння обличчя через приплив крові може свідчити про наявність серцевих та онкозахворювань.

Корейські вчені провели дослідження, де вони порівнювали показники кров'яного тиску у двох груп чоловіків. У першій групі у чоловіків червоніло обличчя від алкоголю, у другій – ні.

Вони взяли до уваги показники віку, ваги, фактору куріння і фізичних навантажень. Вчені встановили, що у чоловіків, обличчя яких червоніло після вживання алкоголю, був значно вищий ризик гіпертонії, коли вони випивали чотири і більше стандартних доз алкоголю в тиждень.

Результати другого дослідження встановили пряму залежність між почервонінням особи після випивки і ймовірністю захворіти на рак.

Виявилося, що чоловіки з гіперемією обличчя були більше схильні до розвитку раку горла і раку стравоходу в порівнянні з тими, хто не червонів після алкоголю.

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