Чи передається коронавірус внутрішньоутробно: останні дані

Лікарі прослідкували за станом вагітних жінок з коронавірусом у китайському місті Ухань. Вони запевняють, що згідно з останніми даними, збудник інфекції не передається від матері до дитини.

За станом жінок, які заразилися коронавірусом в процесі вагітності, уважно стежили медики. Жінкам вдалося не лише одужати до пологів, а й народити здорових немовлят, про це йдеться у дослідження, опублікованому в журналі Frontiers in Pediatrics.

До теми Фахівці описали особливості перебігу коронавірусу у дітей

Це дослідження вкрай важливе, адже раніше з'являлися повідомлення про те, що SARS-CoV-2 (збудник Covid-19), може погано впливати на клітини плаценти вагітних.

Автори вирішили спростувати цю гіпотезу, але зазначають, що поки що для остаточних тверджень занадто мало таких випадків.

У своєму дослідженні лікарі описали стан чотирьох породіль та їхніх дітей. Важливо, що з інфікованих жінок лише одна народила природним шляхом, тому поки незрозуміло, чи може коронавірус передатися до дитини через біологічні рідини матері, з якими немовля контактує в процесі пологів.

Природним шляхом жінки не народжували через те, що медики діяли згідно з протоколом, згідно з яким в особливих випадках назначається кесарів розтин.



Немовлята хворих на коронавірус матерів народилися цілком здоровими / SkyNews

Перебіг коронавірусу під час вагітності та як він вплинув на дітей

Під час вагітності у жінок були типові для коронавірусу симптоми: лихоманка, слабкість та біль у м'язах. Судячи зі спостережень лікарів, на сам перебіг вагітності хвороба не вплинула – лише одна жінка повідомила, що плід став трішки менш активним.

Попри це, у всіх породіль народилися здорові діти. Троє хлопчиків та одна дівчинка народилися у нормальні терміни та важили понад 3 кілограм.

Одразу після пологів лікарі ізолювали дітей, помістили під спостереження та на штучне вигодовування. У однієї дитини було слабке дихання, а у ще двох висип, але лікарям не вдалося пов'язати ці ознаки з коронавірусом. В цілому, загальний стан здоров'я малюків був хорошим, а тести на коронавірус показували негативний результат. При виписці симптомів не було ні в кого – ні у матерів, ні у дітей.

Відтак, лікарі вважають, що повітряно-крапельний шлях – основний шлях передачі коронавірусу. Поки що вчені вважають малоймовірним, що вірус може передаватися від матері до дитини. Також вони вважають, що SARS-CoV-2 не викликає ускладнень у майбутніх дітей.

Якщо це справді так, Covid-19 відрізняється від своїх попередників MERS та SARS. Адже останні два збудники призводили не лише до викиднів, а й до смертельних випадків серед вагітних.

Зауважимо, що для впевненості у висновках потрібна значно більша вибірка, але отримати її досить складно. Але озираючись на динаміку вірусу, вочевидь, досліджень на цю тему з часом з'являтиметься все більше. Також поки що незрозуміло, як коронавірус впливає на плід у першому або другому триместрі.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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