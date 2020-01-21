Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю

Новини про новий коронавірус з Китаю починають сіяти паніку через його зв'язок з іншим небезпечним коронавірусом – SARS. Тяжкий гострий респіраторний синдром, який вперше спалахнув у Китаї у 2002 році, забрав життя 916 осіб менш ніж за один рік.

Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) почав працювати над вакциною проти нового коронавірусу. Втім, поки її не існує, вірусну пневмонію продовжують порівнювати з SARS.

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Чому новий коронавірус асоціюють з SARS?

Про епідемію SARS вперше оголосили 27 листопада 2002 року. Цікаво, що тоді саме Канада вперше заявила про початок серйозної епідемії в Китаї, а не сам Китай. Тоді ВООЗ домігся офіційного підтвердження від китайської влади лише після завершення розслідування про джерело спалаху – у грудні того ж року. Нині китайський уряд звинувачують у замовчуванні спалаху інфекції.

Сама ж епідемія привернула до себе увагу світової спільности вже у лютому 2003 року, після того, як американський бізнесмен захворів на пневмонію під час подорожі до Китаю. Тоді симптоми хвороби проявилися під час рейсу, внаслідок чого літак довелося зупиняти у В'єтнамі, де чоловік і помер.

Загалом, від 16 листопада 2002 року по 7 серпня 2003 року від смертельної пневмонії загинуло 916 осіб у різних куточках світу. Нині досі не існує протокольних методів для лікування SARS.

SARS – симптоми 1 етап – триває 3-5 днів Гарячка;

Озноб;

Слабкість;

Біль у м'язах;

Непродуктивний кашель; 2 етап – 3-7 доба від початку захворювання Задишка;

Зниження тиску;

Ослаблене дихання;

"Свистячий" хрип; 3 етап – 7-8 діб після початку захворювання Гарячка;

Можлива діарея;

Новий коронавірус з Китаю – nCoV

Новий коронавірус (nCoV) був вперше зафіксований у Китайському містечку Ухань 31 грудня 2019 року. Нині nCoV вийшов за межі Китаю – випадки цього захворювання були зафіксовані у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Тайвані та, можливо, на Філіппінах (останній випадок ще повинен отримати офіційне підтвердження).

Станом на 21 січня, від вірусної пневмонії померло 6 осіб.

Міжнародне суспільство налякане наступним:

Сам факт того, що обидві вірусні пневмонії родом з Китаю. Проти нового коронавірусу немає лікування або вакцини, і єдина надія на сильний імунітет. Власне, схожість симптомів. Деякі люди побоюються, що влада Китаю знову намагається приховати спалах інфекції.

nCoV - симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість;

На думку деяких ЗМІ, інформація, яку оприлюднює китайський уряд, сумнівна. В Ухані, де був зафіксований перший спалах, мешкає близько 11 мільйонів людей. Спочатку китайська влада стверджувала, що вірус передається лише від тварин, і лише через кілька тижнів стало відомо, що nCoV передається й від людини до людини. Ще до того, як це стало відомо, місцеві журналісти повідомляли про інфікований медперсонал. Нині ж деякі місцеві репортери стверджують, що лікарні Ухані переповнені жертвами, й час від часу у мережі з'являються відео персоналу в захисному спорядженні.

Точність цієї інформації досі не з'ясована, тому правдивість відеозаписів не можна спростувати чи підтвердити. Втім деяким журналістам видаються підозрілими порядкові номери та раптовість стрибку самих випадків зараження у ЗМІ. Якщо кілька тижнів підряд число випадків інфекції не переступало 50, то минулих вихідних воно різко переросло у понад 200. Озираючись на модель поведінки інших спалахів, іноземні лікарі підозрюють, що реальна кількість інфікованих може перевищувати 1700 випадків.

Також важко зрозуміти, чому хвороба змогла охопити, наприклад, Таїланд та Японію, але всередині Китаю обмежилася лише Уханьом.

Китай подтвердил 291 случай заболевания новым коронавирусом. Так выглядит транспортировка заражённого. Погибших уже 4.

В Роспотребнадзоре же назвали риск заразиться — НИЗКИМ. Напомню, РФ в 2019 г. посетили 1,69 млн китайцев. Передается вирус воздушно-капельным и контактным путями pic.twitter.com/zDgjDZUTOR — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 21 січня 2020 р.

Чи є підстава для паніки?

Кожної зими Китай переживає одну з найбільших масових міграцій у світі у зв'язку з Китайським новим роком. США та більшість азійських країн вже посилили обстеження мандрівників з Ухань, а ВООЗ попередила лікарні про можливість зростання пацієнтів.

21 січня МОЗ України попередив Державну прикордонну службу України про можливість спалаху та надав рекомендації по виявленню інфекції.

passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan pic.twitter.com/ytUbVzpYRZ — David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) 20 січня 2020 р.

Досі триває розслідування щодо встановлення причин і факторів передачі інфекції та реальних масштабів її поширення. 22 січня Всесвітня організація охорони здоров'я збереться в Женеві аби вирішити, чи оголошувати спалах "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що викликає міжнародний інтерес". Це рідкісна позначка, яка використовується лише для найважчих епідемій.

Виходячи з інформації, яка нині доступна, ВООЗ поки що не рекомендує обмежувати подорожі чи торгівлю. Країнам рекомендують зміцнювати готовність до надзвичайних ситуацій зі здоров'ям відповідно до Міжнародних правил охорони здоров'я.

Профілактика нового коронавірусу з Китаю

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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