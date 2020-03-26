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Чим сильніший буде карантин, тим менше людей помруть, – Комісаренко

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Комісаренко про необхідність карантину / Unsplash

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко наголосив на тому, що чим жорсткіший буде карантин, тим менше буде хворих та летальних випадків.

Про це Комісаренко заявив в ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

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За словами Комісаренка, він розуміє, що чим жорсткіші будуть міри карантину, тим більше буде незручностей для людей. Але він заявив, що це виправданий крок, адже в такому випадку люди менше хворітимуть, й, відповідно, рідше помиратимуть. 

Ми розтягуємо цей проміжок вибуху, коли в деяких країнах продовжується величезне навантаження на медичну службу. Ми повинні дбати про наших медиків, тому що зараз вони на передніх лавах боротьби з захворюваннями,
– додав Сергій Комісаренко.

Станом на 26 березня, в Україні зафіксували 196 випадків зараження коронавірусом, 5 з яких летальні. Натомість одужав 1 пацієнт з Чернівців.

 
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування
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