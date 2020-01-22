Чого ви могли не знати про користь квашеної капусти

Під час квашення виробляється природний консервант – молочна кислота. Цей процес пов'язаний з бродінням кисломолочних бактерій, який нині має сучасну назву – ферментація. '

Процес ферментації широко застосовується в виготовленні різноманітних продуктів: сири, кисломолочні напої, пиво, вино, хамон, прошуто, розповідає Марія Гункало.

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Всі ферментові продукти: квашена капуста, огірки, кімчі, йогурт, кефір, чайний гриб (комбуча) та натуральний квас, багаті на лактобактерії та є природними пробіотиками. Зауважте, лактобактерії є не лише в молочних продуктах, адже сама назва "лакто-" пов'язана з продукцією молочної кислоти.



Квашена капуста доступний, але водночас корисний продукт / Фото: Всвіті

Які корисні речовини є у квашеній капусті

Лактобактерії, які відіграють важливу роль в роботі кишківника, виробляють вітаміни та деякі амінокислоти. Орієнтовно в 1 порції капусти (142 грам) – 3 мільярди колонієутворюючих одиниць лактобактерій та близько 28 штамів, що більше ніж в деяких пробіотиках.

Квашена капуста багата на вітаміни С, К, В, пектин, кальцій та залізо.

Це низькокалорійний та багатий на клітковину продукт, який має приблизно 19-20 ккал на 100 грам, що робить його дієтичним та водночас поживним.

Яка квашена капуста найкорисніша

Марія Гункало радить віддавати перевагу непастеризованій, але охолодженій капусті та уникати консервантів. Також не потрібно додавати цукор, адже квашена капуста повинна містити у собі два основних інгредієнти – капусту та сіль.

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