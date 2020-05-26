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Чому можуть саморобні тканинні маски допомогти у боротьбі з поширенням COVID-19

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Чи варто носити тканинні маски
Чи варто носити тканинні маски / pixabay.com

Лікарі з Канади наголошують, що навіть тканинні маски стримують поширення коронавірусу, адже блокують викид аерозольних частинок носія в повітря. Вони вважають, що найкраще зробити таку маску з декількома шарами бавовняної тканини.

Було б ідеально, якби маска захищала як і носія, так і його оточення. Але тканинні маски також хороший варіант, адже стримують поширення інфекційних аерозольних частинок, повідомляє Annals of Internal Medicine.

До теми З якої тканини краще пошити захисну багаторазову маску: відповідь вчених

При носінні таких масок, краплинки не проходять повз тканину і залишаються на внутрішній стороні маски.

До прикладу, маска, яка зроблена з трьох шарів: муслін, фланель та муслін, зменшує поверхневе забруднення і загальну кількість мікроорганізмів на 99%, а бактерії, виділені з дрібніших частинок (аерозолів) на 88–99%.

Наша робота – тільки одна частина складної головоломки. З точки зору виготовлення масок, важливо розуміти, що більша кількість шарів забезпечить більший захист, як внутрішній, так і зовнішній, але ускладнить дихання. З цієї причини носити маску не рекомендується дітям до двох років і людям з ускладненим диханням,
– сказала доцентка Кетрін Клейс. 

Зазначимо, що Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:

  • респіратор з клапаном;
  • тканинна маска (саморобна);
  • одноразова медична;
  • багаторазова;
  • марлева пов'язка.

Дивіться відео від 24 каналу та дізнайтеся, яка маска краще захистить:

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Профілактика захворювань Канада Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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