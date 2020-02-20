Чому евакуйованих з Уханя везуть не в інфекційну лікарню

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому для карантину обрали обсервацію, а не інфекційну лікарню.

Віктор Ляшко наголосив на тому, що до місця обсервації немає особливих вимог стосовно вентиляції тощо, повідомляє Укрінформ.

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Як пояснив Ляшко, розміщувати здорових людей у лікарнях, в той час, коли в країні вирує грип – недоцільно. Адже такі дії можуть завдати шкоди та обмежити в медичній допомозі тих українців, які справді її потребуватимуть.

Нам часто закидають, чому ми в лікарні не відвозимо (евакуйованих з Китаю громадян), я заявляю, що завізши 100 здорових людей для ізоляції в лікарні, коли в країні підвищений епідемічний сезон на грип — ми обмежимо в доступі до кваліфікованої медичної допомоги українців, які будуть ії потребувати, оскільки ми залучили б медичний персонал, ліжка і бокси,

– заявив Віктор Ляшко.

Також Віктор Ляшко наголосив на тому, що обсерватор — це не заклад охорони здоров'я, й зовсім не повинно бути якихось особливих умов перебування. Мета обсервації – обмеження контакту людини з зовнішнім світом, й після закінчення інкубаційного періоду і при відсутності симптомів людина випускається назовні. Ляшко додав, що вибір на "Нові Санжари" припав тому, що це заклад державного рівня, і його можна достатньо швидко звільнити.

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Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



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