Чому не можна переносити застуду на ногах

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Чому потрібно дотримуватись постільного режиму під час хвороби
Чому потрібно дотримуватись постільного режиму під час хвороби / emeraldcoasturgentcare

Лікарі постійно наголошують на тому, що під час хвороби не можна вести активний спосіб життя. Проте, на жаль, у сучасному середовищі ця установка часто ігнорується.

Перенесення хвороби "на ногах" може викликати ускладнення на серце, а саме – міокардит, повідомляє кардіологиня Віра Горбачова.

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Міокардит – це 
Запалення серцевого м'яза.

Міокардит буває:

  • гострий
  • підгострий
  • хронічний;
  • локалізований
  • дифузний.

Гострий міокардит може пройти сам, або перейти у дилатаційну кардіоміопатію (захворювання міокарду).

Міокардит може проявлятися по-різному: від відсутності симптомів до дуже важких, які супроводжуються руйнуванням міокарда вірусами та імунними клітинами, аритмією і кардіогенним шоком. Також ця хвороба може викликати ряд інфекційних агентів: від вірусів і бактерій до грибкової інфекції.

Вірусні захворювання найпоширеніша причина виникнення міокардиту, а найбільше: ентеровірус, парвовірус В19, аденовірус, вірус грипу А, вірус герпесу, Епштейн-Барр, цитомегаловірус, гепатит С і ВІЛ.

Діагностувати та лікувати міокардит дуже складно.


Фізична активність при хворобі може призвести до проблем з серцем

 
Міокардит – перші симптоми
Болі в ділянці серця;
Задишка;
Підвищена температура тіла;
Слабкість;
Стомлюваність;

Тому якщо захворіли – намагайтеся берегти себе. Не посилюйте інфекційно-запальний процес та дотримуйтеся постільного режиму.

Найкращою профілактикою вірусних інфекцій є банальне дотримання здорової пропорції праці, відпочинку та сну. Також, якщо є нестача вітаміну ДЗ, можна пройти курс.

Окрім того, бажано вакцинуватися трьох- або чотирьох валентною вакциною від грипу, яка рекомендована МОЗ України. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Серцево-судинні захворювання
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