Чому не можна переносити застуду на ногах

Лікарі постійно наголошують на тому, що під час хвороби не можна вести активний спосіб життя. Проте, на жаль, у сучасному середовищі ця установка часто ігнорується.

Перенесення хвороби "на ногах" може викликати ускладнення на серце, а саме – міокардит, повідомляє кардіологиня Віра Горбачова.

Читайте також: 8 небезпечних ознак проблем із серцем, які не можна ігнорувати

Міокардит – це Запалення серцевого м'яза.

Міокардит буває:

гострий

підгострий

хронічний;

локалізований

дифузний.

Гострий міокардит може пройти сам, або перейти у дилатаційну кардіоміопатію (захворювання міокарду).

⠀

Міокардит може проявлятися по-різному: від відсутності симптомів до дуже важких, які супроводжуються руйнуванням міокарда вірусами та імунними клітинами, аритмією і кардіогенним шоком. Також ця хвороба може викликати ряд інфекційних агентів: від вірусів і бактерій до грибкової інфекції.

⠀

Вірусні захворювання найпоширеніша причина виникнення міокардиту, а найбільше: ентеровірус, парвовірус В19, аденовірус, вірус грипу А, вірус герпесу, Епштейн-Барр, цитомегаловірус, гепатит С і ВІЛ.

⠀

Діагностувати та лікувати міокардит дуже складно.



Фізична активність при хворобі може призвести до проблем з серцем

Міокардит – перші симптоми Болі в ділянці серця; Задишка; Підвищена температура тіла; Слабкість; Стомлюваність;

Тому якщо захворіли – намагайтеся берегти себе. Не посилюйте інфекційно-запальний процес та дотримуйтеся постільного режиму.

Найкращою профілактикою вірусних інфекцій є банальне дотримання здорової пропорції праці, відпочинку та сну. Також, якщо є нестача вітаміну ДЗ, можна пройти курс.

Окрім того, бажано вакцинуватися трьох- або чотирьох валентною вакциною від грипу, яка рекомендована МОЗ України.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.