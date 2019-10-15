Чому не можна переносити застуду на ногах
Лікарі постійно наголошують на тому, що під час хвороби не можна вести активний спосіб життя. Проте, на жаль, у сучасному середовищі ця установка часто ігнорується.
Перенесення хвороби "на ногах" може викликати ускладнення на серце, а саме – міокардит, повідомляє кардіологиня Віра Горбачова.
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Міокардит буває:
- гострий
- підгострий
- хронічний;
- локалізований
- дифузний.
Гострий міокардит може пройти сам, або перейти у дилатаційну кардіоміопатію (захворювання міокарду).
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Міокардит може проявлятися по-різному: від відсутності симптомів до дуже важких, які супроводжуються руйнуванням міокарда вірусами та імунними клітинами, аритмією і кардіогенним шоком. Також ця хвороба може викликати ряд інфекційних агентів: від вірусів і бактерій до грибкової інфекції.
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Вірусні захворювання найпоширеніша причина виникнення міокардиту, а найбільше: ентеровірус, парвовірус В19, аденовірус, вірус грипу А, вірус герпесу, Епштейн-Барр, цитомегаловірус, гепатит С і ВІЛ.
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Діагностувати та лікувати міокардит дуже складно.
Фізична активність при хворобі може призвести до проблем з серцем
Тому якщо захворіли – намагайтеся берегти себе. Не посилюйте інфекційно-запальний процес та дотримуйтеся постільного режиму.
Найкращою профілактикою вірусних інфекцій є банальне дотримання здорової пропорції праці, відпочинку та сну. Також, якщо є нестача вітаміну ДЗ, можна пройти курс.
Окрім того, бажано вакцинуватися трьох- або чотирьох валентною вакциною від грипу, яка рекомендована МОЗ України.
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