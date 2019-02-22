Чому небезпечно відмовлятися від обідньої перерви

Повноцінна обідня перерва може добре вплинути не лише на здоров'я людини, а й на її продуктивність.

А от систематична відмова від обіду може порушити сон, процес травлення, призвести до розладів уваги, пише The Guardian.

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Результати досліджень показують, що ті люди, які протягом робочого дня не відриваються від своїх обов'язків, менш ефективні.

А от люди, які іноді відпочивають від своїх робочих завдань протягом дня, мають більшу продуктивність.

Працівники, які відпочивають від роботи на перервах та обіді, краще сплять вночі. У них менші шанси виникнення емоційного вигорання. У них також був менший рівень стресу.



Не обідайте на робочому місці

Постійна відмова від обіду може викликати важкі захворювання шлунку. А швидкий перекус збільшує шанси розвитку гастриту, виразки, діабету, ожиріння і інфаркту.

Сприятливий ефект мають виключно перерви, які пов'язані з прийомом їжі. Якщо обідній час проводити, спостерігаючи за життям колег і друзів в соціальних мережах, то сили не відновляться.

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