Чому терорист з Нової Зеландії вбивав людей і вів трансляцію: відповідь психолога

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Психолог пояснила, чому терорист з Нової Зеландії вбивав і вів трансляцію
Психолог пояснила, чому терорист з Нової Зеландії вбивав і вів трансляцію / nzherald.co.nz

15 березня у двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії. Один зі зловмисників під час стрілянини вів пряму трансляцію. Щонайменше загинуло 49 людей.

Терорист також зазначив, що навчився насильства від відеоігор Spyro і Fortnite. Психолог Аліна Котенко для Здоров’я24 розповіла, чому такі люди можуть спокійно вбивати та викладати ці матеріали в Інтернет.

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Вона зазначає, що є психопатичні розлади, при яких люди можуть спокійно взяти зброю та піти розстрілювати людей. Вони не мають емпатії, вони не розуміють, як боляче іншим. Вони тільки розуміють, як боляче їм. Тому можуть спокійно вбивати, знімати це і викладати в Інтернет.

 
Психолог Аліна Котенко
“У них по-іншому влаштована психіка, вона нездорова. Досить часто такі люди можуть бути демонстративні. Тобто, вони знімають це, щоб продемонструвати себе і свою перевагу. Хоча бувають і такі розлади особистості, коли весь світ перемогти треба, армію зібрати, тоді це роблять для залучення в свої ряди”

Зараз здається, що це сучасна проблема. Насправді ж, раніше "таких людей швиденько лікували і закривали в відповідні заклади". Це не дуже гуманні методи лікування. Це робили шляхом ізоляції, зараз це відбувається більш толерантно.

Якщо терорист один — то це, швидше за все, це психологічне відхилення. А якщо це терористична організація, то це вже, м'яко кажучи, зомбування. Психолог зазначає: навіть з нормальної психічно здорової людини можна зробити машину для вбивств.
Раніше люди не могли влаштувати пряму трансляцію доступними засобами. Зараз можна придбати набір блогера.

 
Психолог Аліна Котенко
На слабку психіку, підліткову, наприклад, ось ці розстріли, їх знімання, це дуже нагадує гру Counter-Strike. У здорової людини ця межа між грою і реальністю не дуже розмита. Він розуміє, що може нашкодити комусь.
 
У людей з проблемами психіки ця межа розмита. Вони часто прикриваються ще якимись релігійними речами і є якоюсь надідеєю в голові - "я рятую світ від якихось не таких людей ”.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Внаслідок цього загинули щонайменше 49 людей, ще 48 осіб зазнали поранень, десятки – в лікарнях. 

Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Нападників було 4. Один із них – 28-річний австралієць Брентон Таррант. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Жахлива стрілянина в Новій Зеландії, десятки загиблих: що відомо (18+)
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Теги: Жертви Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Теракт у Новій Зеландії Тероризм
Джерело: 24 Канал
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