Чому тремтять руки: основні причини

Тремтіння рук може розповісти про серйозні захворювання, а може бути звичайним явищем. Дізнайтеся, в яких випадках це має насторожити.

Фізіологічний тремор. Це норма. Буває у всіх людей, у когось більше, у когось менше, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська. Зазвичай спостерігається при фіксації рук в певній позі, наприклад, при тривалому утриманні витягнутих рук у висячому положенні. Може посилюватися при хвилюванні, втомі, переохолодженні.

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Тривожні розлади. Тремтіння може бути і в спокої, і при виконанні будь-яких дій. Воно посилюється при хвилюванні, зменшується при нормалізації емоційного фону, при психотерапії та прийомі заспокійливих препаратів. Можуть бути численні скарги (розлад сну, тривожність, дратівливість, серцебиття, перебої в роботі серця, брак повітря, порушення роботи кишечника, нудота, оніміння і поколювання в кінцівках, запаморочення і т.д.), однак при проведенні обстежень не виявляється значних відхилень.

Порушення функції щитоподібної залози. При тиреотоксикозі крім тремтіння спостерігаються слабкість, тривожність, серцебиття, задишка, порушення сну. Тому у пацієнтів з подібними симптомами необхідно оцінити рівень тиреотропного гормону (ТТГ).

Есенціальний тремор. Тремтіння при триманні руки в певному положенні або при виконанні руху. Часто має спадковий характер. Зменшується після прийому алкоголю (це не означає, що він лікується випивкою).

Хвороба Паркінсона. Зазвичай виникає у людей старшого віку. Тремтіння посилюється у спокої. Крім тремтіння спостерігаються також сповільненість рухів, бідність міміки, шаркаща хода, часті падіння.

Коливання рівня глюкози і інсуліну. Тремор виникає при голоді або навпаки після їжі.

Тремтіння також може бути викликано алкогольною абстиненцією, отруєнням важкими металами, ураженням мозочка, спадковими і нейродегенеративними захворюваннями (наприклад, хворобою Вільсона-Коновалова), прийомом деяких ліків.

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