Чому важливо слідкувати за гігієною гребінця

Впродовж дня на наше волосся осідає пил разом з бактеріями, які потрапляють на наші щітки під час розчісування. Також важливо тримати гребінець у сухому місці, адже у вологому середовищі бактерії розмножуються ще інтенсивніше.

Як часто потрібно мити свій гребінець, і як це робити залежно від матеріалу, з якого він виготовлений, розповіла сімейний лікар Світлана Кундик.

Читайте також: Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям

Експерти закликають мити свій гребінець 1 раз в тиждень, використовуючи мило або шампунь. Тим, хто регулярно користується різними лаками і гелями, рекомендується робити це двічі на тиждень.

Проте наскільки б ви не були відповідальні в цьому питанні, на поверхні гребінців залишаються деякі небезпечні бактерії. Тому фахівці рекомендують раз на рік замінювати гребінець.

Варто зауважити, що на деяких щітках для волосся зубчики мають властивість гнутися, і на них можуть утворюватись мікроскопічні тріщини та відколюватися шматочки. Це може пошкодити ваше волосся.

Як правильно доглядати за гребінцем?

Дерев'яні

Подібні гребінці не можна мити за допомогою води, але для очищення ідеально підійде спирт. Ретельно протріть ним гребінець, приділяючи особливу увагу зубцям.⠀

Подібні гребінці не можна мити за допомогою води, але для очищення ідеально підійде спирт. Ретельно протріть ним гребінець, приділяючи особливу увагу зубцям.⠀ Пластикові

Такі гребінці мити легше всього. Беріть воду, будь-який шампунь або мило і сміливо тріть.

Такі гребінці мити легше всього. Беріть воду, будь-який шампунь або мило і сміливо тріть. Металеві

Для очищення такого предмету найкраще взяти соду. Крім того в пригоді буде зубна щітка. Додайте соду в невелику кількість води, щоб утворилася густа каша, після чого змочіть в отриманій суміші зубну щітку. За допомогою цього ви зможете легко очистити свій гребінець.

Для очищення такого предмету найкраще взяти соду. Крім того в пригоді буде зубна щітка. Додайте соду в невелику кількість води, щоб утворилася густа каша, після чого змочіть в отриманій суміші зубну щітку. За допомогою цього ви зможете легко очистити свій гребінець. Щітки з натуральною щетиною

У таких випадках потрібно спочатку очистити щітку від волосся, які у великій кількості залишаються на ній після розчісування. Щоб полегшити завдання, скористайтесь пінцетом або голкою. Пил можна прибрати за допомогою іншого гребінця або зубної щітки. Завершальний етап – миття щітки за допомогою м'якого шампуню. Не забудьте ретельно промити під проточною водою і висушити.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.