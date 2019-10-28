Чому важливо слідкувати за гігієною гребінця

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Гігієна волосся
Гігієна волосся / Manrepeller

Впродовж дня на наше волосся осідає пил разом з бактеріями, які потрапляють на наші щітки під час розчісування. Також важливо тримати гребінець у сухому місці, адже у вологому середовищі бактерії розмножуються ще інтенсивніше.

Як часто потрібно мити свій гребінець, і як це робити залежно від матеріалу, з якого він виготовлений, розповіла сімейний лікар Світлана Кундик.

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Експерти закликають мити свій гребінець 1 раз в тиждень, використовуючи мило або шампунь. Тим, хто регулярно користується різними лаками і гелями, рекомендується робити це двічі на тиждень.

Проте наскільки б ви не були відповідальні в цьому питанні, на поверхні гребінців залишаються деякі небезпечні бактерії. Тому фахівці рекомендують раз на рік замінювати гребінець.

Варто зауважити, що на деяких щітках для волосся зубчики мають властивість гнутися, і на них можуть утворюватись мікроскопічні тріщини та відколюватися шматочки. Це може пошкодити ваше волосся.

Як правильно доглядати за гребінцем?

  • Дерев'яні
    Подібні гребінці не можна мити за допомогою води, але для очищення ідеально підійде спирт. Ретельно протріть ним гребінець, приділяючи особливу увагу зубцям.⠀
  • Пластикові
    Такі гребінці мити легше всього. Беріть воду, будь-який шампунь або мило і сміливо тріть.
  • Металеві
    Для очищення такого предмету найкраще взяти соду. Крім того в пригоді буде зубна щітка. Додайте соду в невелику кількість води, щоб утворилася густа каша, після чого змочіть в отриманій суміші зубну щітку. За допомогою цього ви зможете легко очистити свій гребінець.
  • Щітки з натуральною щетиною
    У таких випадках потрібно спочатку очистити щітку від волосся, які у великій кількості залишаються на ній після розчісування. Щоб полегшити завдання, скористайтесь пінцетом або голкою. Пил можна прибрати за допомогою іншого гребінця або зубної щітки. Завершальний етап – миття щітки за допомогою м'якого шампуню. Не забудьте ретельно промити під проточною водою і висушити.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Новини Здоров'я Гігієна
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