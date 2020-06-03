Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу
Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу 2 червня. Країна стала другою в Європі після Словенії.
Рішення прийняли після того, як країна пройшла два інкубаційні періоди в 28 днів без жодного нового випадку коронавірусу, повідомляє Vijesti.
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Як Чорногорія подолала коронавірус
В уряді відзначили, що країна має сучасні лабораторії, професійних експертів та чудову організацію.
Якби не все це, ми не змогли б успішно боротися з епідемією та стати першою країною у Європі, у якій більше немає інфікованих – вільною від коронавірусу,
– додали в уряді.
В Інституті громадського здоров’я наголосили, що формальне скасування стану епідемії не означає зникнення загрози і скасування заходів безпеки. Накази міністерства, а також рекомендації Інституту, залишаються в силі.
Водночас певні обов'язкові заходи переглянуть і скоригують з урахуванням ситуації на місцях.
Що відомо про коронавірус в Чорногорії?Початок епідемії у Чорногорії оголосили 26 березня. За увесь час клінічно підтвердили 324 заражень коронавірусом, з них 215 – одужали, а 9 людей – померли. Туристичний сезон планують відновити з 1 липня.
Зауважимо, що Чорногорія – це невелика держава на Балканах, населення якої становить лише трохи більше як 640 тисяч осіб.