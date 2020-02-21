Дата евакуації з Уханя випадково збіглася з Днем пам'яті Небесної сотні, – МОЗ
Заступник очільниці МОЗ Дмитро Коваль заявив, що дата повернення людей з Китаю та День пам'яті Небесної сотні збіглася випадково.
Евакуація збіглася з річницею розстрілів через рішення влади Китаю, про це Дмитро Коваль заявив 21 лютого у Верховній Раді, пише Ліга Новини.
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Коваль сказав, що збіг дат відбувся лише через те, що влада Китаю дала дозвіл на евакуацію безпосередньо цього дня.
Україна діяла спільно з представниками уряду Китаю. І відправлення, і узгодження, чи випустять тих чи інших громадян України або інших країн, залежали в тому числі від уряду Китаю. Коли було отримано дозвіл, тоді громадяни й прилетіли,
– розповів Дмитро Коваль.
Сутички в Нових Санжарах: коротко
- Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг – це тривало до вечора 20 лютого.
- Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
- Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
- Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
- Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
- Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
- Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
- Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.
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