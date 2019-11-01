День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження

Щороку 1 листопада у світі відзначають День вегана. З кожним роком все більше людей переходять на виключно рослинну їжу. Зростає популярність веганства і в нашій країні – понад 2 мільйони українців є вегетаріанцями, при цьому значний відсоток з них є вегани.

Однією з вагомих причин, якою керуються веганці, є користь для організму. Однак, чи насправді вегаство таке корисне – розбиратимемось далі.

Хто такі вегани

Це ті ж вегетеріанці, які притримуються більш строгої дієти. Ці люди вживають виключно продукти рослинного походження, відмовляючись від м’яса, морепродуктів, яєць, молочних продуктів і меду. Крім того, більшість веганів не носять хутро і шкіру, купують не тестовану на тваринах косметику, а також виступають проти розваг за участі тварин, зокрема, цирк, корида тощо.

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Переваги веганства

Боротьба з ожирінням

Першим очевидним "плюсом" веганства є боротьба з ожирінням. Рослинні продукти є менш калорійними. Звісно, набрати зайву вагу можна і харчуючись лише рослинами. Однак, їх треба з’їсти більше, ніж м’ясної продукції.

Користь для серцево-судинної системи

Виключення з раціону їжі тваринного походження зменшує ризик розвитку проблем із серцем. Справа в тому, що відмовившись від м’яса людина не отримує шкідливого холестерину, що впливає на роботу серця. Згідно з численними дослідженнями, серед ваганів значно нижчий рівень смертності від ішемічної хвороби серця. Також ці люди значно менше страждають від гіпертонії.

Покращення травлення

Не вживаючи м'ясо вегани спрощують роботу для шлунка. Ці люди рідко відчувають важкість під час процесу травлення. Добре впливає веганська дієта і на роботу кишечника. Вживаючи велику кількість овочів, вони забезпечують організм значною кількістю рослинної клітковини, що стимулює роботу кишечника і сприяє регулярному його спорожненню. Також рослинна їжа позитивно впливає на мікрофлору кишечника.

Веганська дієта покращує травлення

Очищення організму

Овочі та фрукти виводять з організму шлаки і токсини.

Безпечна для діабетиків

Їжа рослинного походження не може сильно підвищити рівень глюкози у крові, тому такої дієти варто дотримуватись людям з діабетом.

Покращення імунітету та боротьба з раком

У меню ваганів багато овочів і фруктів, часто вони вживають їх сирими. Тож організм ваганів насичений вітаміном С і вітамінами групи В та антиоксидантами. Вони підвищують імунітет, а також знижують ризик виникнення ракових пухлин.

Чим ризикує веган

Попри те, що веганська дієта має чимало переваг, варто знати, що існують певні ризики, адже організм може недоотримати деяких важливих вітамінів.

Стомлюваність, запаморочення, головний біль

При такій дієті організм недотримує вітамін В12, який міститься в їжі тваринного походження, молочних продуктах та яєчному жовтку.

Коли в організмі бракує вітаміну В12, з часом може з’явитись апатія, слабкість, швидка втома, а також легке запаморочення та головний біль.

Нестача білків

Джерелом білка у харчуванні, здебільшого є куряче м'ясо, яйця, молочні продукти та риба. Звичайно є білки і у рослинній їжі, однак, вони гірше засвоюються організмом. Однак, навіть притримуючись веганської дієти, можна компенсувати білок. Для цього треба додавати в раціон квасолю, сочевицю, сою, картоплю, рис, гречку, вівсянку, горіхи тощо.

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3. Брак енергії

Рослинна їжа містить мало харчової енергії. Тож вегани, що займається фізичною роботою, можуть виникнути проблеми з отриманням необхідної енергії. У цьому випадку людям варто їсти більше насіння, горіхів і олії.

Проблеми зі шкірою та волоссям

У веганів може виникнути дефіцит вітаміну D, адже найбільше цього вітаміну у рибі, молочних продуктах та яйцях. Цей вітамін можна почерпнути і з ультрафіолетового випромінювання, перебуваючи на сонці. Щоправда, нині через озонові діри ультрафіолет став не зовсім безпечним, тож краще не зловживати довгим перебуванням на сонці.

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Кращий варіант – черпати вітамін D із їжі. Медики радять веганам вживати цей вітамін як добавку цілий рік, вегетаріанцям – взимку.

Вітамін D допомагає засвоюватись мікроелементам, необхідним для зміцнення кісткової і зубної тканини, фосфору і кальцію. Також він необхідний для засвоєння вітаміну А. Якщо в організмі бракує цього вітаміну, то це впливає на шкіру, вона стане сухою, волосся буде слабким тьмяним, а зуби почнуть псуватись швидше.

Веганство впливає на стан волосся

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