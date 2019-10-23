В престижному університеті Ужгорода спалах дифтерії

Це перший спалах дифтерії на Закарпатті за останні 10 років. 3 студентів-іноземців одного ВНЗ госпіталізовані, а у 12 осіб виявили збудник інфекції.

11 жовтня студент медичного факультету №2 Ужгородського університету звернувся у лікарню з симптомами дифтерії. Коли діагноз підтвердився – лікарі оглянули 121 особу, а у 44 зібрали аналізи, повідомляє Закарпатський обласний центр здоров'я.

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Дифтерія – це Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем.

Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Виявилось, що хлопець, який потрапив до лікарні найпершим – має токсигенний штам дифтерійної палички, хоч спершу лікарі були впевнені у протилежному. Цей токсин є дуже небезпечним та поступається лише токсинам правцю та ботулізму.

Сімейний лікар Віктор Петров, який займається інформуванням громадян стосовно цієї інфекції, закликає містян вакцинуватися, адже захворювання швидко поширюється через тих, хто не має захисту.

Востаннє випадки дифтерії в Ужгороді були зафіксовані у 2010 році, а по всьому Закарпатті – у 2011-му. Проте з початку 2019 року, при необхідних 95%, лише 48% мешканців Закарпаття зробили щеплення від дифтерії.

Як вберегтися від дифтерії

Найефективнішим методом профілактики від дифтерії є щеплення. Хоч навіть вакцина не дає 100% гарантії, що людина не захворіє, проте із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі. Також симптоми можуть не проявлятись взагалі, а людина у тому випадку буде лише носієм інфекції.

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