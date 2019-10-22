В Україні студент медичного факультету захворів на дифтерію

На Закарпатті стався перший випадок захворювання на дифтерію за останні 10 років. 11 жовтня студент звернувся до лікаря зі скаргами на високу температуру, болі у горлі та м'язах, й через 6 днів наявність захворювання підтвердили у бактеріологічній лабораторії.

Студент 5-го курсу медичного факультету №2 Ужгородського національного університету захворів на дифтерію, повідомляє Радіо Свобода.

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Стан хлопця задовільний і патологічних змін лікарі не виявили. Медики оглянули 70 студентів цього навчального закладу, які могли контактувати з хворим, а у 44 з них зібрали аналізи.

Єлизавета Біров – в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА “При обстеженні цього пацієнта була висіяна бактерія дифтерії, нетоксичний штам. Хлопець скаржився на підвищення температури, біль у горлі та біль у м'язах. Зараз він знаходиться в обласній інфекційній лікарні, отримує лікування. Ми почали обстеження імунного статусу всіх студентів, що навчаються на його курсі і здійснюємо ряд протиепідемічних заходів"

Цей штам дифтерії не такий страшний, як токсичний штам дифтерійної палички, адже не викликає змін в організмі,

Востаннє випадки дифтерії в Ужгороді були зафіксовані у 2010 році, а по всьому Закарпатті – у 2011-му. Проте з початку 2019 року, при необхідних 95%, лише 48% мешканців Закарпаття зробили щеплення від дифтерії.

Як вберегтися від дифтерії

Найефективнішим методом профілактики від дифтерії є щеплення. Хоч навіть вакцина не дає 100% гарантії, що людина не захворіє, проте із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі. Також симптоми можуть не проявлятись взагалі, а людина у тому випадку буде лише носієм інфекції.

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