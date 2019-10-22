В Україні студент медичного факультету захворів на дифтерію

153 Читать новость на русском
Дифтерія в Україні 2019 – на Закарпатті хлопець захворів на дифтерію
Дифтерія в Україні: 2019 / Pixabay

На Закарпатті стався перший випадок захворювання на дифтерію за останні 10 років. 11 жовтня студент звернувся до лікаря зі скаргами на високу температуру, болі у горлі та м'язах, й через 6 днів наявність захворювання підтвердили у бактеріологічній лабораторії.

Студент 5-го курсу медичного факультету №2 Ужгородського національного університету захворів на дифтерію, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування

Стан хлопця задовільний і патологічних змін лікарі не виявили. Медики оглянули 70 студентів цього навчального закладу, які могли контактувати з хворим, а у 44 з них зібрали аналізи. 

 
Єлизавета Біров – в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА
“При обстеженні цього пацієнта була висіяна бактерія дифтерії, нетоксичний штам. Хлопець скаржився на підвищення температури, біль у горлі та біль у м'язах. Зараз він знаходиться в обласній інфекційній лікарні, отримує лікування. Ми почали обстеження імунного статусу всіх студентів, що навчаються на його курсі і здійснюємо ряд протиепідемічних заходів"

Цей штам дифтерії не такий страшний, як токсичний штам дифтерійної палички, адже не викликає змін в організмі,

Востаннє випадки дифтерії в Ужгороді були зафіксовані у 2010 році, а по всьому Закарпатті – у 2011-му. Проте з початку 2019 року, при необхідних 95%, лише 48% мешканців Закарпаття зробили щеплення від дифтерії.

Як вберегтися від дифтерії

Найефективнішим методом профілактики від дифтерії є щеплення. Хоч навіть вакцина не дає 100% гарантії, що людина не захворіє, проте із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі. Також симптоми можуть не проявлятись взагалі, а людина у тому випадку буде лише носієм інфекції.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
сьогодні
28260
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Новини Закарпаття Інфекція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
сьогодні 16:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 28260
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
сьогодні 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 782
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
сьогодні 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 13602
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
18 жовтня 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1623
Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
18 жовтня 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
Анастасія Кушпіт 680
Новини
Більше новин
Залиште відгук