Директорку Інституту раку відсторонили від посади

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Олену Колеснік відсторонили
Олену Колеснік відсторонили / Уніан

З 8 листопада Олена Колеснік не виконуватиме обов'язки директорки Національного інституту раку на час перевірки.

Відповідне рішення прийняли МОЗ України та комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, розповіла член комітету Ольга Стефанишина.

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"Нове керівництво Національного інституту раку має бути обране на прозорому і відкритому конкурсі. Директора Олену Колесник сьогодні відсторонили з посади. В.о. керівника інституту призначили Андрія Лукашенко (заступника Колесник), тому надій на те, що ситуація зміниться кардинально, дуже мало", – написала вона.

Цю інформацію також підтвердив на засіданні комітету з питань здоров'я нації заступник міністра Андрій Семиволос.

За його словами, МОЗ буде прискіпливо стежити за Інститутом та проведе комплексну перевірку. Перевірка триватиме до кінця грудня, уточнив "Українській правді" Семиволос.

У вересні 2019 року, Міністерство охорони здоров'я заявляв, що кадрові рішення щодо керівництва інституту будуть прийматися за результатами аудиту, який проведуть в клініці.

У результаті аудити виявили:

  • потреби для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів в Інституті формували безсистемно,
  • необґрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія),
  • дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі,
  • нестачу 149 одиниць комп’ютерної техніки на складі на загальну суму близько 700 тисяч гривень.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Лікування Новини Здоров'я Корупція Онкозахворювання Міністерство охорони здоров’я
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