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      Лікарям, які вимагали величезні хабарі від онкохворих, повідомили про підозру: відео

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      Правоохоронці викрили лікарів ще 16 серпня
      Правоохоронці викрили лікарів ще 16 серпня / npu.gov.ua

      16 серпня правоохоронці викрили лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків. Двом медикам уже повідомили про підозру.

      Прокуратура Києва повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу. Корупційну схему організували двоє посадових осіб медичного закладу.

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      Лікарям інкримінують 2 кримінальні злочини: порушення права на безоплатну медичну допомогу і повторне заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та штраф.

      Поліцейські уже встановили 7 онкохворих, які сплатили горе-медикам в Інституті раку близько 40 тисяч гривень. Зауважимо, що медична допомога в державних або комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безкоштовно.

      Лікарі-хабарники запевняли онкохворих пацієнтів, що кількість препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена.

      Щоб отримати безкоштовні ліки, медики вимагали від громадян "винагороду", зокрема і під виглядом благодійної допомоги. Так, суми за один курс хіміотерапії коливалися від 1,5 до 18 тисяч гривень,
      – розповіли у поліції.

      Підозрювані лікарі розповідають про корупційні схеми в Інституті раку та про те, як вони вимагають хабарі: дивіться відео

      16 серпня під час обшуку у підозрюваних правоохоронці вилучили докумети, які підтверджують факт злочину лікарів. Як це було – читайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Онкозахворювання Корупція Кримінальні новини Київська прокуратура Хабар Гроші Медицина
      Джерело: 24 канал
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