11:44
17 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію
      Вєсті Кремля
      22:06, 16 серпня
      Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка
      Вєсті.UA
      20:22, 16 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Поліцейські викрили лікарів, які вимагали величезні хабарі від онкохворих: фото

      2063 Читать новость на русском
      Правохоронці затримали лікарів, які вимагали хабарів від онкохворих
      Правохоронці затримали лікарів, які вимагали хабарів від онкохворих / facebook.com/dze.police.ukraine

      У Києві правоохоронці викрили лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків. Йдеться про суми від 3 000 до 70 000 гривень.

      Правохоронці провели обшуки у працівників Національного інституту раку. Поліцейські виявили, що лікарі вимагали та отримувалм хабарі з онкохворих пацієнтів, а також від установ за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту раку.

      До слова: Гримчаку та його поплічнику оголосили підозру: звинувачують вже не у хабарі

      Хабарі вимагали за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим, які були закуплені для інституту за державні кошти. Суми коливалися від 3 000 до 70 000 гривень.

      хабар онкохворі поліція лікарі
      Один з фігурантів справи/ Фото: Нацполіція

      Суми "відкатів" за перемогу у тендері становили 15- 20% від загальної вартості укладених угод.

      Правохоронці вилучили документи, які підтверджують злочин. Крім того в одного з фігурантів вилучили 20 тисяч гривень.

      онкохворі поліція хабар лікар
      Поліцейські виявили хабар у одного з лікарів/ Фото: Нацполіція

      поліція хабар онкохворі київ лікар
      Затримання лікарів на "гарячому"/ Фото: Нацполіція

      лікарі онкохворі хабар поліція інститут раку
      Правохоронці вилучили документи, які підтверджують факт злочину/ Фото: Нацполіція

      Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

      blog_ava
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео
      сьогодні
      6329
      Теги: Кримінальні новини Новини України Поліція Київська прокуратура Хабар Корупція Гроші Медицина
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      сьогодні , 08:40 Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      Блог Медіа 1171
      Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      сьогодні , 01:00 Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      Іван Яковина 1999
      Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      сьогодні , 00:00 Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      Дмитро Гнап 1530
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      16 серпня , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 634
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      16 серпня , 19:47 Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      Яніна Ткачук 2250
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук