Поліцейські викрили лікарів, які вимагали величезні хабарі від онкохворих: фото

У Києві правоохоронці викрили лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків. Йдеться про суми від 3 000 до 70 000 гривень.

Правохоронці провели обшуки у працівників Національного інституту раку. Поліцейські виявили, що лікарі вимагали та отримувалм хабарі з онкохворих пацієнтів, а також від установ за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту раку.

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Хабарі вимагали за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим, які були закуплені для інституту за державні кошти. Суми коливалися від 3 000 до 70 000 гривень.



Один з фігурантів справи/ Фото: Нацполіція

Суми "відкатів" за перемогу у тендері становили 15- 20% від загальної вартості укладених угод.

Правохоронці вилучили документи, які підтверджують злочин. Крім того в одного з фігурантів вилучили 20 тисяч гривень.



Поліцейські виявили хабар у одного з лікарів/ Фото: Нацполіція



Затримання лікарів на "гарячому"/ Фото: Нацполіція



Правохоронці вилучили документи, які підтверджують факт злочину/ Фото: Нацполіція

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".