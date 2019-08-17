11:56
17 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
      Вєсті.UA
      20:25, 16 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Полицейские разоблачили врачей, которые требовали огромные взятки от онкобольных: фото

      190 Читати новину українською
      Правоохранители задержали врачей, которые требовали взятки от онкобольных
      Правоохранители задержали врачей, которые требовали взятки от онкобольных / facebook.com/dze.police.ukraine

      В Киеве правоохранители разоблачили врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Речь идет о суммах от 3 000 до 70 000 гривен.

      Правоохранители провели обыски у работников Национального института рака. Полицейские обнаружили, что врачи требовали и получали взятки от онкобольных пациентов, а также от учреждений за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

      К слову: Грымчаку и его подельнику объявили подозрение: обвиняют уже не во взятке

      Взятки требовали за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным, которые были закуплены для института за государственные средства. Суммы колебались от 3000 до 70 000 гривен.

      хабар онкохворі поліція лікарі
      Один из фигурантов дела/ Фото: Нацполиция

      Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных договоров.

      Правоохранители изъяли документы, подтверждающие преступление. Кроме того у одного из фигурантов изъяли 20 тысяч гривен.

      онкохворі поліція хабар лікарПолицейские обнаружили взятку у одного из врачей/ Фото: Нацполиция

      поліція хабар онкохворі київ лікарЗадержание врачей на "горячем" / фото: Нацполиция

      лікарі онкохворі хабар поліція інститут раку
      ​Правоохранители изъяли документы, подтверждающие факт преступления/ Фото: Нацполиция

      Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрении за "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

      blog_ava
      30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
      сегодня
      1895
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Медицина Деньги Коррупция Взятка Прокуратура Киева Полиция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      сегодня , 08:40 Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      Блог Медіа 1216
      Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      сегодня , 01:00 Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      Іван Яковина 774
      Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      сегодня , 00:00 Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      Дмитро Гнап 282
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      16 августа , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 646
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      16 августа , 19:56 Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      Яніна Ткачук 916
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук