Полицейские разоблачили врачей, которые требовали огромные взятки от онкобольных: фото

В Киеве правоохранители разоблачили врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Речь идет о суммах от 3 000 до 70 000 гривен.

Правоохранители провели обыски у работников Национального института рака. Полицейские обнаружили, что врачи требовали и получали взятки от онкобольных пациентов, а также от учреждений за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

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Взятки требовали за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным, которые были закуплены для института за государственные средства. Суммы колебались от 3000 до 70 000 гривен.



Один из фигурантов дела/ Фото: Нацполиция

Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных договоров.

Правоохранители изъяли документы, подтверждающие преступление. Кроме того у одного из фигурантов изъяли 20 тысяч гривен.

Полицейские обнаружили взятку у одного из врачей/ Фото: Нацполиция

Задержание врачей на "горячем" / фото: Нацполиция



​Правоохранители изъяли документы, подтверждающие факт преступления/ Фото: Нацполиция

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрении за "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".