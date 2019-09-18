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      Врачам, которые требовали огромные взятки от онкобольных, сообщили о подозрении: видео

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      Правоохранители разоблачили врачей еще 16 августа
      Правоохранители разоблачили врачей еще 16 августа / npu.gov.ua

      16 августа правоохранители разоблачили врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Двум медикам уже сообщили о подозрении.

      Прокуратура Киева сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу. Коррупционную схему организовали двое должностных лиц медицинского учреждения.

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      Врачам инкриминируют 2 уголовных преступления: нарушение права на бесплатную медицинскую помощь и повторное завладение чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и штраф.

      Полицейские уже установили 7 онкобольных, которые оплатили горе-медикам в Институте рака около 40 тысяч гривен. Заметим, что медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно.

      Врачи-взяточники уверяли онкобольных пациентов, количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено.

      Чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан "вознаграждение", в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тысяч гривен,
      – рассказали в полиции.

      Подозреваемые врачи рассказывают о коррупционной схеме в Институте рака и о том, как они требуют взятки: смотрите видео

      16 августа во время обыска у подозреваемых правоохранители изъяли докуметы, подтверждающие факт преступления врачей. Как это было – читайте по ссылке.

      Читайте также: Мошенники с Банковой: кто они и как были разоблачены

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      Теги: Новости Украины Медицина Деньги Взятка Прокуратура Киева Криминальные новости Коррупция Онкозаболевания
      Источник: 24 канал
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