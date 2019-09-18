Врачам, которые требовали огромные взятки от онкобольных, сообщили о подозрении: видео

16 августа правоохранители разоблачили врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Двум медикам уже сообщили о подозрении.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу. Коррупционную схему организовали двое должностных лиц медицинского учреждения.

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Врачам инкриминируют 2 уголовных преступления: нарушение права на бесплатную медицинскую помощь и повторное завладение чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и штраф.

Полицейские уже установили 7 онкобольных, которые оплатили горе-медикам в Институте рака около 40 тысяч гривен. Заметим, что медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно.

Врачи-взяточники уверяли онкобольных пациентов, количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено.

Чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан "вознаграждение", в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тысяч гривен,

– рассказали в полиции.

Подозреваемые врачи рассказывают о коррупционной схеме в Институте рака и о том, как они требуют взятки: смотрите видео

16 августа во время обыска у подозреваемых правоохранители изъяли докуметы, подтверждающие факт преступления врачей. Как это было – читайте по ссылке.

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