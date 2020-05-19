Чи допомагає БЦЖ побороти коронавірус: результати великого дослідження

Версія про те, що протитуберкульозна вакцина БЦЖ захищає від коронавірусної інфекції, не має підтвердження.

Велике дослідження ізраїльських вчених опублікували в авторитетному журналі Journal of American Medical Association.

Також на тему: БЦЖ і коронавірус: з'явилася теорія, чому все так погано в США й Італії

Вони перевіряли цю гіпотезу на основі наукових даних, порівнявши показники захворюваності коронавірусною інфекцією у БЦЖ-вакцинованих і невакцинованих людей.

Як проходило дослідження ефективності БЦЖ проти коронавірусу

В Ізраїлі національна програма імунізації включала обов'язкову вакцинацію БЦЖ усіх новонароджених в період з 1955 по 1982 роки. З 1982 року вакцина вводилася тільки іммігрантам з країн з високою поширеністю туберкульозу.

Ця зміна дозволила порівняти частоту і пропорції інфікування COVID-19 у двох аналогічних групах – в осіб, які народилися протягом трьох років до припинення дії програми вакцинації БЦЖ, і в осіб, що народилися протягом трьох років після.



БЦЖ не впливає на ймовірність зараження коронавірусом / unsplash.com

Результати диференціювалися за роками народження пацієнтів, 1979-1981 рік (у віці 39-41 року), і 1983-1985 рік (у віці 35-37 років). Всього перевірили понад 72 000 осіб. 3064 з них були вакциновані, 2869 – невакциновані.

Результати дослідження впливу БЦЖ на коронавірус

У кожній групі було зареєстровано по одному випадку важкого захворювання, що призвело до штучної вентиляції легенів або реанімації, летальних випадків не було. Через невелике число важких випадків неможливо зробити висновок про зв'язок між статусом БЦЖ і тяжкістю захворювання. Що ж стосується середньої важкості інфікованих, то в обох групах їх було приблизно порівну.

Таким чином, дослідження не підтвердило версію про те, що вакцинація БЦЖ в дитячому віці має захисний ефект проти COVID-19 в дорослому віці. Однак дослідження стосується тільки можливості БЦЖ захищати від зараження COVID-19. Воно не оцінює вплив цього щеплення на тяжкість перебігу хвороби.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.