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Евакуація з Уханя розпочалась – люди проходять реєстрацію: фото

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Евакуація українців з Уханя почалась / Посольство України в КНР

Посольство України в КНР завершило всі підготовчі заходи щодо вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей. Українці та іноземці, яких будуть евакуювати, вже прибули до термінала аеропорту Уханя.

У списку евакуйованих 48 громадян України, повідомляє Посольство України в Китайській народній республіці

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Людей доставили до міжнародного аеропорту Тяньхе на автобусах. Тепер громадяни України та іноземці проходять реєстрацію та реєструють свій багаж на спецрейс авіакомпанії SkyUp.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я SkyUp Китай Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина
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