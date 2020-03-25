Хворих значно більше: у МВС розповіли деталі смерті чоловіка від коронавірусу на Тернопільщині

Чоловік з Тернопільщини, який помер від коронавірусу, контактував з хворим священником під час похорону два тижні тому. У МВС розповіли деталі випадку, зокрема те, що інфікованих в області може бути значно більше, а відтак, усім, хто теж були присутні на церемонії, повинні звернутися в лікарню.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що географія смертей поширюється.

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За словами Геращенка, поліцією, разом з епідеміологічною службою встановлено, що померлий громадянин контактував 9 березня під час похорон у селі Швейків Монастириського району зі священником, у якого 19 березня підтвердили коронавірус.

Антон Геращенко “ За даними свідків під час поминального обряду були присутніми близько 70 – ти осіб. Але за даними епідеміологічного розслідування, проведеного епідеміологами та поліцією, встановлено, що з початку березня священник контактував близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів ”!

Відтак, Геращенко заявив, що всім цим особам потрібно терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про факти спілкування зі священником Олегом Винниковим 1963 року народження та з померлим Павлом Бондарчуком 1952 року народження.

Бо Ваше життя та здоров'я в серйозній небезпеці,

– додав Геращенко.

Відомо, що сам священник знаходиться у реанімації Тернопільської клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя, а населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших заблоковані правоохоронцями.

Антон Геращенко “В цьому осередку епідемії вже встановлено п'ять випадків зараження коронавірусом. Але ми всі розуміємо, що їх значно більше”.

Відомо, що у Тернопільській області сьогодні, 25 березня підтвердили першу смерть від коронавірусу Covid-19. Помер житель Монастирського району. Хворому було 68 років. Померлий контактував зі священником на похороні в Заліщиках, який першим захворів на коронавірус.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловіку стало зле відразу за кілька днів після відвідин церемонії поховання: він почав задихатися, рідні викликали швидку, яка відвезла його до Тернополя. А вже сьогодні від ускладнень коронавірусу у чоловіка відмовили нирки.

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Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник.

Станом на 25 березня у Тернопільській області вже 6 випадків зараження коронавірусом.

Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.



Як розпізнати коронавірус:симптоми/Інфографіка 24 Каналу

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