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Хворів на коронавірус: помер головний лікар станції швидкої допомоги Івано-Франківська

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Ігор Ковалюк
Ігор Ковалюк / Hromadske

Головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк помер у лікарні 10 травня. В медика 6 днів тому підтвердили коронавірус і госпіталізували.

Ігорю Ковалюку було 57 років. Про смерть лікаря повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у фейсбуці. Також співчуття у зв’язку з втратою висловив керівник профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венник.

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Працівники станції швидкої медичної допомоги завжди будуть пам'ятати Ігоря Михайловича як невтомного керівника, педагога, колегу та чудову людину,
– написав Богдан Венник.

Наразі причини смерті Ігоря Ковалюка не називають. Проте 4 травня Руслан Марцінків повідомив, що серед госпіталізованих з COVID-19 був головний лікар станції медичної допомоги. Його стан оцінювали як важкий. За інформацією місцевих ЗМІ, це був Ковалюк.

Зазначимо, що в Івано-Франківській області наразі виявили 1 116 випадків коронавірусу, з них 61 – летальний. Загалом в Україні на COVID-19 захворіли 15 232 людини, 391 – померла, 3 060 хворих одужали.

перебіг коронавірусу
Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Жертви Новини Здоров'я Новини України Лікарня Лікування Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Івано-Франківська Здоров'я Здорове життя
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