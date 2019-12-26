Чим найбільше хворіли українці у 2019 році

Підсумовуємо 2019 рік і зібрали неприємні цифри – кількість хворих в Україні на різні недуги. На щось українці стали хворіти удвічі більше, ніж торік, на інше – менше, хоч і на мізерний відсоток. А деякій з епідемій у 2020-му буде 25 років. То як зі здоров’ям в Україні було цьогоріч – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Кір

Кір – одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі, яке швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. На жаль, в Україні ця хвороба поширюється все стрімкіше: за підсумками 2018-го ми очолили десятку країн, де захворюваність на кір зросла найбільше в порівнянні з попереднім роком.

Сумна статистика: Скільки людей померли від кору в Україні

До 26 вересня 2019-го на кір захворіли 57 982 людини — 27 465 дорослих і 30 517 дітей. Вже у вересні стало зрозуміло, що епідемія лише зросла. Адже за весь 2018 рік на кір захворіла 54 481 людина — 20 204 дорослих та 34 277 дітей.

Цього року від ускладнень кору померли 20 людей. Торік загиблих було 16.

На середину жовтня захворіли ще 43 людини, і це загалом більше 58 тисяч хворих. Наразі немає даних про грудень. Але є усі підстави вважати, що нових пацієнтів стало ще більше.

Один із найтрагічніших випадків цього року — смерть 5-річного хлопчика, що не був вакцинований через протипоказання. Спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань.

Кір – що це? що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Щоб вберегтись від кору потрібно отримати дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація, як при дифтерії, не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).



Симптоми кору / інфографіка 24 каналу

Спочатку спалаху інфекції в Україні, а це літо 2017-го, захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом.

Дифтерія

Ще на початку спалаху кору лікарі почали попереджати про наступну загрозу – дифтерію. Вона прийде після епідемії кору. І хоч поки її немає, надія що вона нас омине – мізерна.

Дифтерія почала поширюватися у 90-их. Свого піку недуга досягла того ж року, що і туберкульоз – 1995. За сім років хворобу підхопили близько 20 тисяч людей, з них майже 700 померли. Причина – низький рівень вакцинації. У наступні роки вона значно спала.

Дізнайтеся: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування

Дифтерія – що це? Це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом та характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок рота), а також загальною інтоксикацією з переважним ураженням серцево-судинної та нервової системи.



Дифтерія в Україні за 10 років / інфографіка 24 каналу

Проте статистика за 2019-ий насторожує: станом на кінець листопада, за інформацією МОЗ, в Україні було встановлено 23 діагнози "дифтерія". А це удвічі більше, ніж торік.

У 2019 р. по одному випадку зареєстровано у лютому на Луганщині та у серпні на Хмельниччині. Решту – зафіксовано у жовтні. Так, неабияк сколихнула країну інформація про хворих студентів-іноземців. 23 жовтня в університеті Ужгородського національного університету оголосили карантин, адже 15 студентів забрали до лікарні через дифтерію.

Тут детальніше: Спалах дифтерії в Україні: все, що відомо про поширення хвороби

Крім того, у 2019 р. ще десятьох людей підозрювали у можливих випадків дифтерії. Але діагноз не було підтверджено лабораторно.

За локалізацією ураження у Луганській області виявлено дифтерію ока, у решті випадків – дифтерію зіву/мигдаликів.



Перші симптоми дифтерії / інфографіка 24 каналу

Як вберегти себе від недуги? Є лише один шлях – вакцинація. Якщо людина все ж підхопила дифтерію, їй вводять антитоксин. Згодом проводять дезінтоксикацію організму, виписують антибіотики.

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП (Адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева вакцина) у 2, 4 та 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять у 6 років вакциною АДП (Адсорбована дифтерійно-правцева вакцина), наступну у 16 років — АДП-М (Адсорбована дифтерійно-правцева вакцина у малих дозах).

Дорослі ж повинні ревакцинуватися кожні 10 років.

Туберкульоз

Епідемія туберкульозу була оголошена в Україні у 1995 році, і наразі вона не подолана. Хоча ця інфекція передається не так швидко, як інші. Попри поширену думку, що на цю недугу можна захворіти, просто побувши поруч із інфікованим, туберкульоз так швидко не поширюється.

Пройдіть тест: чи ризикуєте ви захворіти на туберкульоз

Зазвичай заражаються люди, які проводять багато часу з хворим. Це близько 8 годин щодня протягом 3 місяців до початку лікування. Тоді чому епідемія триває досі? Через непопулярну в Україні профілактику і походи до лікаря про всяк випадок. Люди кашляють, самі не знаючи, що є хворими на туберкульоз і заражають, наприклад, своїх офісних колег.

Туберкульоз – що це? Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу. Захворювання передається переважно повітряно-крапельним шляхом. У 90% випадків туберкульоз вражає легені. Однак, це захворювання може ушкодити нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишківник, шкірні покриви, статеві органи тощо.

Симптоми туберкульозу / інфографіка 24 каналу

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 9 місяців 2019 року зафіксували трохи більше 19 тисяч випадків захворюваності на активний туберкульоз – 19 016 осіб. З них – 446 дітей. Загалом показник захворюваності зменшився на -5,6 %.

Значно знизилася захворюваність в Одеській області – зафіксували на 86,9% менше випадків, ніж торік.

Загалом на 1 жовтня 2019 року на обліку у протитуберкульозних закладах зареєстровано 31 тисячу 615 людей.

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ВІЛ і СНІД

У чому різниця між ВІЛ та СНІД? Сподіваємося, ви знаєте, але про всяк випадок нагадуємо: ВІЛ – це сам вірус, а СНІД – це остання стадія захворювання, викликана ВІЛ.

Чому люди помирають від СНІДу?СНІД – це остання стадія ВІЛ-інфекції. На цій стадії організм людини дуже ослаблений, оскільки він втратив здатність чинити опір інфекціям. Тому у людини розвивається дуже багато інфекцій, які руйнують його організм.

За десять місяців 2019 року в Україні за даними Центру громадського здоров'я МОЗ України було зареєстровано 13 207 нових випадків ВІЛ-інфекції. Серед них і 62 дитини.

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Коротко про ВІЛ / зображення 24 каналу

Найпоширеніший шлях інфікування — гетеросексуальний. Так лише у листопаді цьогоріч зареєстрували 988 ВІЛ-інфікованих, які заразилися через сексуальні зв'язки із партнером протилежної статі. На противагу через гомосексуальні — 43.

Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення зареєстровано в Одеській (898,3), Дніпропетровській (792,6), Миколаївській (743,5) областях, м. Київ (479,0), Київській (447,9), Херсонській (420,1) та Чернігівській (420,4) областях.

Всього з 1987 року в Україні зареєстровано 346 454 нових випадки ВІЛ-інфекції, від СНІДу в Україні померла 50 691 людина.

Удвічі менше, ніж з ВІЛ-інфікування, протягом 10 місяців цього року в Україні зафіксовано випадків СНІДу — 6 473.

Дивіться відео 24 каналу про ВІЛ і СНІД в Україні

Грип

Якщо ви досі не знаєте: грип – це не застуда, але обидві хвороби вірусні. Приблизно половину застудних захворювань викликає риновірус. Але у нього є понад 100 варіантів, які по-науковому називаються штамами. Їх об'єднують в сімейство застудних вірусів.

До грипу призводять чотири типи вірусів, причому кожен тип включає кілька штамів. Всі віруси грипу теж об'єднують в особливе сімейство.

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Грип – що це? Це – гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто і у будь-якому віці.



Симптоми грипу / зображення 24 каналу

Грип – хвороба, поширеність якої вимірюють впродовж епідеміологічного сезону, а не року. Тому 2019-ий щодо цієї хвороби поділений на дві частини: з 1 жовтня 2018 до 19 травня 2019 і 1 жовтня 2019 до 17 травня 2020.

Протягом першого сезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн людей, 65,3% з яких – діти. Померли 64 людини, з них – 12 людей. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення стану.

Українці легковажать грипом, а між іншим, смертей від нього більше, ніж від кору.

Нинішній сезон має дещо кращі показники: на 7,2% менше аналогічного періоду минулого сезону. З 1 вересня до 15 грудня 2019 року перехворіло 4,5% населення.

Смертей від грипу станом на грудень не зареєстровано. З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували 217 299 осіб. Однак тішитися рано, оскільки прогнозують погіршення: в наступному сезоні на грип та ГРВІ захворіють від 4,8 до 6,7 мільйона осіб. Очікуються дві хвилі підйому – у грудні та в кінці січня – на початку лютого.

Найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація.

Депресія

Може здатися дивним, що ми включили до наших підсумків саме депресію, але за сумною статистикою, яку навела колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун, українці депресують найбільше у Європі. В Україні людей, що живуть із депресією, – понад 2,8 мільйона. А скільки людей не звертаються по допомогу і зводять рахунки із життям через депресію – достеменно підрахувати важко.

Депресія є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. Щороку вона вражає понад 300 мільйонів людей, і протягом останніх десяти років число випадків депресії у світі зросло на 18%.

До 2030 вона може очолити трійку хвороб з поширення в країнах з низьким доходом і друге місце – з середнім.



Країни, у яких найбільше і найменше вчиняють самогубства / інфографіка 24 каналу

Не соромтеся звернутися по допомогу

Якщо ви відчуваєте проблему, обов'язково зверніться по допомогу до психологів чи психотерапевтів.

Також сходіть на прийом до свого сімейного лікаря. Він повинен переконатись, чи не викликаний ваш депресивний стан іншими хворобами, наприклад, порушенням роботи щитоподібної залози, і чи не має інших супровідних захворювань.

Редакція Здоров'я 24 не змогла отримати точних даних щодо захворюваності в Україні на рак та серцево-судинні захворювання у 2019 році. Ми додамо цю інформацію, щойно дізнаємося її з офіційних джерел.