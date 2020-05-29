В індійському штаті Уттар-Прадеш група мавп напала на лабораторію медичного коледжу в Меєруті. Нападники викрали зразки крові пацієнтів з коронавірусом та втекли у невідомому напрямку.

Група мавп викрала зразки крові трьох пацієнтів, які лікуються від коронавірусу, повідомляє India Today.

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Інцидент трапився всередині приміщення Меєрутського медичного коледжу під час збору зразків у хворих. Один з лікарів коледжу розповів, що мавпи з цього регіону є справжніми серійними правопорушниками й подібні випадки вже траплялися у минулому.

На відео видно, як одна з мавп сидить на дереві та жує набір для збору зразків. Свідки події вже написали заву про інцидент, але розбишак досі не спіймали. Офіцер району Аніл Дінгра заявив, що справа розслідується.

У кампусі побоюються, аби цей інцидент не став причиною поширення інфекції. Поки що незрозуміло, чи контактували мавпи з кров'ю, які були їхні подальші дії та чи можуть ці тварини заразитися коронавірусом. Поки що немає даних про те, чи можуть мавпи передавати COVID-19.

Мавпи викрали зразки пацієнтів з коронавірусом: дивіться відео з місця події