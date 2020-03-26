Іспанія придбала китайські експрес-тести для виявлення коронавірусу, а вони виявились неробочими

Іспанський уряд закупив 340 000 експрес-тестів для виявлення коронавірусу, аби пришвидшити діагностику захворювання в країні. Втім, та частина, яку придбали у Китаї, виявилась неефективною.

Експрес-тести від китайської марки Bioeasy виявились неефективними для діагностики коронавірусу, повідомляє El Pais.

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Мікробіологи, які проаналізували ці експрес-тести, стверджують, що вони мають надто низьку чутливість. Виявилось, що тести від Bioeasy мають чутливість не понад 80%, як повинно бути, а близько 30%.

Згодом інформацію підтвердили у мікробіологічних лабораторіях великих лікарень. У людей, що мали коронавірус, тести показували негативний результат.

Вони не виявляють позитивних випадків, як очікувалося,

– йдеться у повідомленні.

Фахівці підсумували, що використовувати ці тести просто немає сенсу. Адже ці тести повинні були слугувати як скринінг. Ними планувалося перевірити якомога більше людей, й при виявленні позитивного результату відправляти хворого одразу на ізоляцію, починати лікувати та визначати контактних осіб.

Влада хотіла розвантажити лабораторні центри та давати на ПЛР лише сумнівні або негативні зразки.

Станом на 26 березня, в Іспанії зафіксували 56 188 випадків зараження коронавірусом та 4 089 летальних випадків. Натомість одужали 7 015 людей.



Які тести проводять на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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