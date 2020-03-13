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Іспанія вводить надзвичайний стан через коронавірус: що це передбачає

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Іспанію вводить обмеження через коронавірус / Getty Images

Влада Іспанії оголосила про введення у країні надзвичайного стану з 14 березня на 15 днів з метою стримання поширення коронавірусу. Уряд прогнозує збільшення кількості заражених людей до 10 тисяч.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє BBC. Ввести стан підвищеної готовності в Іспанії через коронавірус уряд закликали й опозиційні партії. Вони також заявили, що проголосують за додаткове фінансування для боротьби з поширенням коронавірусу.

Важливо В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

Що передбачатимуть обмежувальні заходи в Іспанії

  • обмеження пересування людей і транспорту;
  • підготовка до евакуації;
  • можливість тимчасової передачі у власність держави майна;
  • обмеження продажу та вивезення окремих категорій товарів;
  • можливість втручання з боку держави у діяльність комерційних установ, але не приватних домогосподарств.

Увага! Станом на 13 березня в Іспанії підтверджено 4200 випадків зараження коронавірусом. 189 людей одужали, 120 — померли.

Відзначимо, що схожі обмеження через коронавірус вже ввели у Болгарії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Латвії та Естонії.

Коронавірус у світі: останні новини

  • ВООЗ визнав коронавірус пандемією, адже він поширився по всьому світу.
  • Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 135 232.
  • Від захворювань померла 4 981 людина. Водночас є й хороші новини. Одужали вже 69 642 інфікованих.
  • Наразі вакцини від коронавірусу немє, однак США та Китай працюють над її розробкою.
  • Найменші ризики захворіти на коронавірус у вікової групи – 10 – 39 років: всього 0,2%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком від 80 років, для них цей показник становить 13,5%.


Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
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