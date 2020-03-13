Іспанія вводить надзвичайний стан через коронавірус: що це передбачає
Влада Іспанії оголосила про введення у країні надзвичайного стану з 14 березня на 15 днів з метою стримання поширення коронавірусу. Уряд прогнозує збільшення кількості заражених людей до 10 тисяч.
Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє BBC. Ввести стан підвищеної готовності в Іспанії через коронавірус уряд закликали й опозиційні партії. Вони також заявили, що проголосують за додаткове фінансування для боротьби з поширенням коронавірусу.
Важливо В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список
Що передбачатимуть обмежувальні заходи в Іспанії
- обмеження пересування людей і транспорту;
- підготовка до евакуації;
- можливість тимчасової передачі у власність держави майна;
- обмеження продажу та вивезення окремих категорій товарів;
- можливість втручання з боку держави у діяльність комерційних установ, але не приватних домогосподарств.
Увага! Станом на 13 березня в Іспанії підтверджено 4200 випадків зараження коронавірусом. 189 людей одужали, 120 — померли.
Відзначимо, що схожі обмеження через коронавірус вже ввели у Болгарії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Латвії та Естонії.
Коронавірус у світі: останні новини
- ВООЗ визнав коронавірус пандемією, адже він поширився по всьому світу.
- Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 135 232.
- Від захворювань померла 4 981 людина. Водночас є й хороші новини. Одужали вже 69 642 інфікованих.
- Наразі вакцини від коронавірусу немє, однак США та Китай працюють над її розробкою.
- Найменші ризики захворіти на коронавірус у вікової групи – 10 – 39 років: всього 0,2%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком від 80 років, для них цей показник становить 13,5%.