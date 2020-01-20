Історію щеплень пропонують фіксувати квантовими тату

Американські вчені вакцинували свиней від поліовірусу, попередньо додавши в препарат колоїдні квантові точки, які можуть випускати інфрачервоні промені.

Після цього, фахівці запропонували застосувати цю технологію на людях, аби історія щеплень фіксувалась в шкірі пацієнта, повідомляє Science Translational Medicine.

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Вкрай важливо, аби людина розповідала своєму лікареві про свої попередні щеплення, але більшість дорослих людей не можуть навести не те що точні дати, а й вакцинувались вони від чогось чи ні. А від цього важливого фактору залежить лікування пацієнта.

Аби позбавити лікарів необхідності вести документацію, вчені з Массачусетського технологічного інституту запропонували записувати історію щеплень буквально на людині. Дослідники припустили, що з вакциною можна вводити під шкіру мітки, які будуть зберігатися там роками без шкоди для здоров'я. Вченим не вистачило терпіння почекати декілька років для остаточних результатів, але через 9 місяців пробна мітка ще навіть не почала зникати.

Мітка на шкірі виглядає, як у героїв з фільму "Аватар"

Фахівці вирішили застосувати колоїдні квантові точки, в яких ядро з міді, індію і сірки, а оболонка з алюмінію та сульфіду цинку. Після цього вони відкалібрували наночастинки таким чином, аби ті випромінювались в інфрачервоному діапазоні, після чого перевірили їх на знебарвлення.

Після дози сонячного світла, яка є аналогічною п'яти рокам життя на сонці, наночастинки зберегли близько 13% первісної інтенсивності світіння. Після цього вчені "загорнули" наночастинки в полімерні капсули, які не викликають імунного відторгнення.



Зверху шкіра свині, а знизу шкіра людини – фото зроблене за допомогою звичайного смартфону з фільтром для ІЧ світла

Ефективність засобу вони перевірили разом з препаратом від поліовірусу, який вводили свиням за допомогою розчинних мікроголок. Тварини не виглядали роздратованими, й на гістологічних препаратах шкіри дослідники помітили лише мінімальні сліди реакції на сторонній предмет – в тканинах розмножувалися макрофаги, але не утворювали навколо місця уколу фіброзну капсулу, як буває при відторгненні.

Сусідство зі сторонньою речовиною не повпливало на ефективність вакцини – кількість антитіл до поліовірусу в крові тварин не відрізнялася від контрольної групи свиней, яких щепили звичайною голкою.

Аби ідентифікувати кристалічну мітку в шкірі, автори зібрали просту конструкцію з інфрачервоного діода та смартфона, замінивши в ньому фільтр обмеження інфрачервоного світла на той, який пропускає лише його. Для ідентифікації мітки достатньо лише посвітити пристроєм на шкіру.

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