Ізраїль повідомив про прорив у розробці вакцини проти COVID-19

Міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннетт розповів про успішність досліджень вакцини проти коронавірусу. За його словами, це "значний прорив" у розробці лікування проти COVID-19.

Міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннетт відвідав Ізраїльський інститут біологічних досліджень (IIBR), повідомляють The Times Of India та I24.

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У IIBR Беннетту продемонстрували, як просуваються дослідження вакцини проти коронавірусу. У повідомленні відомства йдеться, що вченим вдалося розробити "антитіло, яке атакує вірус моноклональним шляхом і може нейтралізувати його в організмі хворих".

Це антитіло, яке унікальним чином атакує вірус і може нейтралізувати його в організмі пацієнтів,

– сказав Беннетт.

Втім, у повідомленні не уточнювали, чи проводили ізраїльські вчені випробування на людях. Разом з тим, інститут вже перебуває в процесі патентування препарату, після чого намагатиметься "налагодити контакт" з міжнародними компаніями, аби виробляти вакцину у комерційних масштабах.

Я пишаюся дослідниками Інституту біологічних досліджень, які досягли величезних успіхів. Творчість та єврейський дух зробили це дивовижне досягнення можливим. Міністерство оборони повністю віддано боротьбі з коронавірусом,

– додав він.

Також Беннетт не назвав термінів, в межах яких світ зміг би побачити вакцину.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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