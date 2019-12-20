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Кабмін перенаправив 27 мільйонів гривень на розбудову "Охматдиту"

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Фінансування Охматдиту / The Ukrainians

Кошти з державного бюджету 2019 року виділили на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Витрати вдалося збільшити коштом програми з будівництва клініко-симуляції центру Української медичної стоматологічної академії в Полтаві, повідомляє сайт Кабміну.

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Першу частину нового корпусу "Охматдиту" відкрили у квітні 2019 року, й наповнили його сучасним медичним обладнанням для пацієнтів зі складними діагнозами.

У новому комплексі "Охматдиту" планується розмістити 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.


Новий комплекс "Охматдиту" / lb.ua

 
Олексій Гончарук

"За ініціативи Президента та за підтримки Верховної Ради сьогодні питання додаткових коштів для завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдит знято. І новий корпус буде запущено вже в наступному році. А це означає, що діти отримуватимуть якісне лікування в сучасній лікарні".

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Олексій Гончарук Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я Кабінет Міністрів України ОХМАТДИТ Бюджет-2019
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