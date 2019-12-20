Кабмін відновив видатки на лікарняні та збільшив їх на мільярд

Уряд змінив бюджет Фонду соціального страхування України, збільшивши його на 1,017 мільярда гривень. Витрати підуть на частину соціального забезпечення, куди входять: лікарняні, допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання

Загалом, видатки Фонду соцстрахування на 2019 рік зросли до 15,36 мільярда гривень, а загальні доходи фонду, враховуючи залишки коштів на початок року, становлять 25 665 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба ФССУ.

До теми: Як не втратити гроші за лікарняний: поради тим, хто не може отримати листок непрацездатності

У фонді пояснили, що ці зміни викликані перевиконанням статті доходів бюджету, насамперед через сплату ЄСВ страхувальниками, а також перерозподілом коштів. Загальні доходи Фонду на початок року зросли приблизно на 996 мільйонів гривень.



Уряд збільшив видатки на лікарняні на 1 мільярд гривень / Unsplash

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року у Фонд соціального страхування повідомили про те, що доведеться тимчасово пригальмувати лікарняні та декретні виплати через закінчення кошторисних призначень.

Цього ж місяця лікарняні листи закінчилися по всій Україні. Замість них українці отримували тимчасову довідку про непрацездатність, але вона не давала можливості отримати лікарняні виплати.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.