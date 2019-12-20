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Кабмін відновив видатки на лікарняні та збільшив їх на мільярд

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Уряд розблокував видатки на лікарняні / ua.news

Уряд змінив бюджет Фонду соціального страхування України, збільшивши його на 1,017 мільярда гривень. Витрати підуть на частину соціального забезпечення, куди входять: лікарняні, допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання

Загалом, видатки Фонду соцстрахування на 2019 рік зросли до 15,36 мільярда гривень, а загальні доходи фонду, враховуючи залишки коштів на початок року, становлять 25 665 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба ФССУ.

До теми: Як не втратити гроші за лікарняний: поради тим, хто не може отримати листок непрацездатності

У фонді пояснили, що ці зміни викликані перевиконанням статті доходів бюджету, насамперед через сплату ЄСВ страхувальниками, а також перерозподілом коштів. Загальні доходи Фонду на початок року зросли приблизно на 996 мільйонів гривень.

Фонду соцстрахування збільшив виплати
Уряд збільшив видатки на лікарняні на 1 мільярд гривень / Unsplash

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року у Фонд соціального страхування повідомили про те, що доведеться тимчасово пригальмувати лікарняні та декретні виплати через закінчення кошторисних призначень.

Цього ж місяця лікарняні листи закінчилися по всій Україні. Замість них українці отримували тимчасову довідку про непрацездатність, але вона не давала можливості отримати лікарняні виплати. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Лікарня Бюджет-2019
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