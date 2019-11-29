О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця
Ми допоможемо вам зрозуміти, як розрахувати найкращий час для сну, опираючись на час вашого пробудження і природні цикли сну.
Повноцінний сон вкрай важливий не лише для фізичного, а й психічного здоров'я. Якщо ви хочете його налагодити, калькулятор сну допоможе визначити, о котрій краще лягати спати, повідомляє Healthline.
До теми: Як швидко заснути та добре виспатися
Скільки людині потрібно часу на сон
Це залежить від вікової групи. Немовляті може знадобитися до 17 годин сну щодня, в той час як дорослий може спати й 7 годин.
Це загальні правила сну для різних вікових груп згідно з Національним фондом сну:
- Від народження до 3 місяців: від 14 до 17 годин;
- Від 4 до 11 місяців: від 12 до 15 годин;
- Від 1 до 2 років: від 11 до 14 годин;
- Від 3 до 5 років: від 10 до 13 годин;
- Від 6 до 13 років: від 9 до 11 годин;
- Від 14 до 17 років: від 8 до 10 годин;
- Від 18 до 64 років: від 7 до 9 годин;
- 65 років і старше: від 7 до 8 годин;
Потреби для сну у всіх людей різні навіть в межах однієї вікової групи. Деяким потрібно як мінімум 9 годин сну, аби відчувати себе добре, а іншим достатньо й 7.
Коротко про фази сну
Мозок і тіло людини повинні проходити 4 етапи сну. Раніше вони класифікувалися як 1, 2, 3, 4 і REM, проте тепер Національний фонд сну класифікує їх таким чином:
- N1 – перша стадія сну, а саме період між неспанням і сном.
- N2 – другий етап, коли людина засинає, температура тіла падає, а дихання і пульс стають регулярними.
- N3 – 3 і 4 цикли, саме тоді сповільнюється дихання, падає кров'яний тиск, розслабляються м'язи, вивільняються гормони, відбувається загоєння, а тіло заряджається енергією.
- REM – швидкий або парадоксальний сон. Саме тоді людина рухає повіками, адже мозок під час цього циклу найактивніший. Парадоксальний сон допомагає підвищити розумову і фізичну працездатність після пробудження.
Калькулятор сну в таблицях
В калькуляторі сну враховується ваш час пробудження та додаткові 15 хвилин на засинання.
|Час вашого пробудження
|5 циклів сну (7, 5 годин)
|6 циклів сну (9 годин)
|4:00 ранку
|20:15
|18:45
|4:15 ранку
|20:30
|19:00
|4:30 ранку
|20:45
|19:15
|4:45 ранку
|21:00
|19:30
|5:00 ранку
|21:15
|19:45
|5:15 ранку
|21:30
|20:00
|5:30 ранку
|21:45
|20:15
|5:45 ранку
|22:00
|20:30
|6:00 ранку
|22:15
|20:45
|6:15 ранку
|22:30
|21:00
|6:30 ранку
|22:45
|21:15
|6:45 ранку
|23:00
|21:30
|7:00 ранку
|23:15
|21:45
|7:15 ранку
|23:30
|22:00
|7:30 ранку
|23:45
|22:15
|7:45 ранку
|00:00
|22:30
|8:00 ранку
|00:15
|22:45
|8:15 ранку
|00:30
|23:00
|8:30 ранку
|00:45
|23:15
|8:45 ранку
|01:00
|23:30
|9:00 ранку
|01:15
|23:45
Важливість сну – не вигадка, адже доведено, що здоровий сон:
- регулює вироблення гормонів, які контролюють апетит, обмін речовин, ріст і зцілення;
- підвищує функцію мозку, концентрацію і продуктивність;
- знижує ризики серцево-судинних захворювань та інсульту;
- допомагає контролювати вагу;
- підтримує імунну систему;
- знижує ризики виникнення хронічних захворювань, таких як діабет та гіпертонія;
- відновлює фізично;
- знижує ризик депресії та інших психічних захворювань;
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