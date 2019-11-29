О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця

Ми допоможемо вам зрозуміти, як розрахувати найкращий час для сну, опираючись на час вашого пробудження і природні цикли сну.

Повноцінний сон вкрай важливий не лише для фізичного, а й психічного здоров'я. Якщо ви хочете його налагодити, калькулятор сну допоможе визначити, о котрій краще лягати спати, повідомляє Healthline.

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Скільки людині потрібно часу на сон

Це залежить від вікової групи. Немовляті може знадобитися до 17 годин сну щодня, в той час як дорослий може спати й 7 годин.

Це загальні правила сну для різних вікових груп згідно з Національним фондом сну:

Від народження до 3 місяців: від 14 до 17 годин;

від 14 до 17 годин; Від 4 до 11 місяців: від 12 до 15 годин;

від 12 до 15 годин; Від 1 до 2 років: від 11 до 14 годин;

від 11 до 14 годин; Від 3 до 5 років: від 10 до 13 годин;

від 10 до 13 годин; Від 6 до 13 років: від 9 до 11 годин;

від 9 до 11 годин; Від 14 до 17 років: від 8 до 10 годин;

від 8 до 10 годин; Від 18 до 64 років: від 7 до 9 годин;

від 7 до 9 годин; 65 років і старше: від 7 до 8 годин;

Потреби для сну у всіх людей різні навіть в межах однієї вікової групи. Деяким потрібно як мінімум 9 годин сну, аби відчувати себе добре, а іншим достатньо й 7.

Коротко про фази сну

Мозок і тіло людини повинні проходити 4 етапи сну. Раніше вони класифікувалися як 1, 2, 3, 4 і REM, проте тепер Національний фонд сну класифікує їх таким чином:

N1 – перша стадія сну, а саме період між неспанням і сном.

– перша стадія сну, а саме період між неспанням і сном. N2 – другий етап, коли людина засинає, температура тіла падає, а дихання і пульс стають регулярними.

– другий етап, коли людина засинає, температура тіла падає, а дихання і пульс стають регулярними. N3 – 3 і 4 цикли, саме тоді сповільнюється дихання, падає кров'яний тиск, розслабляються м'язи, вивільняються гормони, відбувається загоєння, а тіло заряджається енергією.

– 3 і 4 цикли, саме тоді сповільнюється дихання, падає кров'яний тиск, розслабляються м'язи, вивільняються гормони, відбувається загоєння, а тіло заряджається енергією. REM – швидкий або парадоксальний сон. Саме тоді людина рухає повіками, адже мозок під час цього циклу найактивніший. Парадоксальний сон допомагає підвищити розумову і фізичну працездатність після пробудження.

Калькулятор сну в таблицях

В калькуляторі сну враховується ваш час пробудження та додаткові 15 хвилин на засинання.

Час вашого пробудження 5 циклів сну (7, 5 годин) 6 циклів сну (9 годин) 4:00 ранку 20:15 18:45 4:15 ранку 20:30 19:00 4:30 ранку 20:45 19:15 4:45 ранку 21:00 19:30 5:00 ранку 21:15 19:45 5:15 ранку 21:30 20:00 5:30 ранку 21:45 20:15 5:45 ранку 22:00 20:30 6:00 ранку 22:15 20:45 6:15 ранку 22:30 21:00 6:30 ранку 22:45 21:15 6:45 ранку 23:00 21:30 7:00 ранку 23:15 21:45 7:15 ранку 23:30 22:00 7:30 ранку 23:45 22:15 7:45 ранку 00:00 22:30 8:00 ранку 00:15 22:45 8:15 ранку 00:30 23:00 8:30 ранку 00:45 23:15 8:45 ранку 01:00 23:30 9:00 ранку 01:15 23:45

Важливість сну – не вигадка, адже доведено, що здоровий сон:

регулює вироблення гормонів, які контролюють апетит, обмін речовин, ріст і зцілення;

підвищує функцію мозку, концентрацію і продуктивність;

знижує ризики серцево-судинних захворювань та інсульту;

допомагає контролювати вагу;

підтримує імунну систему;

знижує ризики виникнення хронічних захворювань, таких як діабет та гіпертонія;

відновлює фізично;

знижує ризик депресії та інших психічних захворювань;

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