Камені в жовчному: головні симптоми та як лікувати

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Камені в жовчному: симптоми, лікування і види
Камені в жовчному: як їх виявити та що робити / newsdaily

Жовчнокам'яна хвороба або холецистолітіаз – це патологія, під час якої в порожнині жовчного міхура або жовчних протоках утворюються камені. Найчастіше камені в жовчному утворюються у жінок.

У більшості хворих хвороба перебігає безсимптомно, а підтвердити діагноз може лише ультразвукова діагностика.

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Холецистолітіаз – симптоми
  • Гострий біль у животі;
  • Біль у правому підребер'ї, який може віддавати в лопатку (часто виникає після вживання жирної їжі);
  • Печія;
  • Метеоризм;
  • Нудота та блювання;
  • Озноб;
  • Жовтяниця;
  • Знебарвлення калу або проблеми зі стільцем;
  • Здуття живота;
  • Відрижка чи гіркота в роті;


Лікування каменів в жовчному

Фактори ризику розвитку жовчнокам'яної хвороби:

  • Прийом медикаментів, які втручаються в обмін холестерину і білірубіну;
  • Генетичні фактори;
  • Порушення харчування або ожиріння;
  • Множинні вагітності;
  • Супутні захворювання, такі як діабет, цироз печінки, хвороба Крона чи інфекції жовчовивідних шляхів;
  • Зловживання холестерином;
  • Алергії;
  • Малорухливий спосіб життя;
  • Травма черевної порожнини;
  • Патологія печінки чи інших органів;
  • Застій жовчі;

Лікування жовчнокам'яної хвороби

Перш за все, при наявності симптомів на ЖКХ зверніться до вашого сімейного лікаря, який направить вас до гастроентеролога і фахівця з функціональної діагностики.

Після того, як діагноз буде встановлено і стане відома цілісна картина вашого захворювання, лікар прийматиме рішення стосовно подальшого лікування.

В залежності від ступеня важкості захворювання, він направить вас до дієтолога або хірурга.

До лікування холецистолітіазу варто підходити комплексно, тому слід дотримуватись кількох правил: 

  • нормалізувати спосіб життя;
  • підібрати оптимальний раціон харчування та слідувати йому;
  • не забувати про медикаментозне лікування;
  • проходити регулярну діагностику;

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Медицина
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