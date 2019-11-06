Камені в жовчному: головні симптоми та як лікувати
Жовчнокам'яна хвороба або холецистолітіаз – це патологія, під час якої в порожнині жовчного міхура або жовчних протоках утворюються камені. Найчастіше камені в жовчному утворюються у жінок.
У більшості хворих хвороба перебігає безсимптомно, а підтвердити діагноз може лише ультразвукова діагностика.
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- Гострий біль у животі;
- Біль у правому підребер'ї, який може віддавати в лопатку (часто виникає після вживання жирної їжі);
- Печія;
- Метеоризм;
- Нудота та блювання;
- Озноб;
- Жовтяниця;
- Знебарвлення калу або проблеми зі стільцем;
- Здуття живота;
- Відрижка чи гіркота в роті;
Лікування каменів в жовчному
Фактори ризику розвитку жовчнокам'яної хвороби:
- Прийом медикаментів, які втручаються в обмін холестерину і білірубіну;
- Генетичні фактори;
- Порушення харчування або ожиріння;
- Множинні вагітності;
- Супутні захворювання, такі як діабет, цироз печінки, хвороба Крона чи інфекції жовчовивідних шляхів;
- Зловживання холестерином;
- Алергії;
- Малорухливий спосіб життя;
- Травма черевної порожнини;
- Патологія печінки чи інших органів;
- Застій жовчі;
Лікування жовчнокам'яної хвороби
Перш за все, при наявності симптомів на ЖКХ зверніться до вашого сімейного лікаря, який направить вас до гастроентеролога і фахівця з функціональної діагностики.
Після того, як діагноз буде встановлено і стане відома цілісна картина вашого захворювання, лікар прийматиме рішення стосовно подальшого лікування.
В залежності від ступеня важкості захворювання, він направить вас до дієтолога або хірурга.
До лікування холецистолітіазу варто підходити комплексно, тому слід дотримуватись кількох правил:
- нормалізувати спосіб життя;
- підібрати оптимальний раціон харчування та слідувати йому;
- не забувати про медикаментозне лікування;
- проходити регулярну діагностику;
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