Камені в жовчному: головні симптоми та як лікувати

Жовчнокам'яна хвороба або холецистолітіаз – це патологія, під час якої в порожнині жовчного міхура або жовчних протоках утворюються камені. Найчастіше камені в жовчному утворюються у жінок.

У більшості хворих хвороба перебігає безсимптомно, а підтвердити діагноз може лише ультразвукова діагностика.

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Холецистолітіаз – симптоми Гострий біль у животі;

Біль у правому підребер'ї, який може віддавати в лопатку (часто виникає після вживання жирної їжі);

Печія;

Метеоризм;

Нудота та блювання;

Озноб;

Жовтяниця;

Знебарвлення калу або проблеми зі стільцем;

Здуття живота;

Відрижка чи гіркота в роті;



Лікування каменів в жовчному

Фактори ризику розвитку жовчнокам'яної хвороби:

Прийом медикаментів, які втручаються в обмін холестерину і білірубіну;

Генетичні фактори;

Порушення харчування або ожиріння;

Множинні вагітності;

Супутні захворювання, такі як діабет, цироз печінки, хвороба Крона чи інфекції жовчовивідних шляхів;

Зловживання холестерином;

Алергії;

Малорухливий спосіб життя;

Травма черевної порожнини;

Патологія печінки чи інших органів;

Застій жовчі;

Лікування жовчнокам'яної хвороби

Перш за все, при наявності симптомів на ЖКХ зверніться до вашого сімейного лікаря, який направить вас до гастроентеролога і фахівця з функціональної діагностики.

Після того, як діагноз буде встановлено і стане відома цілісна картина вашого захворювання, лікар прийматиме рішення стосовно подальшого лікування.

В залежності від ступеня важкості захворювання, він направить вас до дієтолога або хірурга.

До лікування холецистолітіазу варто підходити комплексно, тому слід дотримуватись кількох правил:

нормалізувати спосіб життя;

підібрати оптимальний раціон харчування та слідувати йому;

не забувати про медикаментозне лікування;

проходити регулярну діагностику;

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