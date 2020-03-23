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Карантин не захистить від повторного спалаху коронавірусу, – ВООЗ

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ВООЗ: карантину замало / Колаж 24 каналу

Заборона пересування, навіть повна, та карантин – недостатні заходи, аби зупинити поширення коронавірусу. Адже існує загроза повторного спалаху Covid-19, якщо не організувати додатковий захист здоров'я людей.

Про це у неділю, 22 березня, говорив виконавчий директор Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) Майк Раян, як пише "Голос Америки". 

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За його словами, є три речі, на яких зараз – поки діють карантинні заходи – потрібно зосередитися:

  • На діагностиці хворих;
  • На ізоляції хворих;
  • На ізоляції тих, хто мав контакти з хворими.

"Якщо ми зараз не будемо вживати серйозних заходів щодо забезпечення здоров'я громади – коли всі ці обмеження на пересування скасують, небезпека інфікування знову зросте", – запевнив Раян.

Багато європейських країн та США вже ввели жорсткі обмеження на пересування, як раніше було в Китаї, наприклад. Це правильно, каже представник ВООЗ, але разом із цим треба тестувати кожного, у кого є підозра на зараження.

Додамо, що у відповідь на запитання про строки впровадження вакцинації проти коронавірусу Раян порадив бути реалістами: "Ми говоримо принаймні про рік".

За даними ВООЗ станом на 22 березня всього у світі підтверджено 294 тисячі 110 випадків інфікування у 186 країнах і територіях. Померли 12 тисяч 944 людини.

Коронавірус
Від інфікування коронавірусом можна захиститися: поради / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я ВООЗ Здоров'я Медицина
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