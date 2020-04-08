24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Карантин в Україні може тривати до початку травня, – Шмигаль

- Читать новость на русском
Карантин в Україні можуть продовжити до травня / unsplash.com

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спростував інформацію про те, що нібито карантин можуть послабити з 14 квітня. Ймовірніше за все, всі карантинні обмеження продовжать до початку травня.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів під час пресбрифінгу після засідання уряду.

До теми В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі

 
Денис Шмигаль
“Наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде провадитись до встановленого 24 квітня. І, можливо, скоріше за все, буде продовжений до початку травня місяця".

За словами Шмигаля, за умов позитивної динаміки, вже наступного місяця Кабмін запустить економіку України. Тобто якщо впродовж квітня ситуація з коронавірусом покращиться, в травні уряд детально повідомить про наступний план дій.

 
Денис Шмигаль
“Кожен буде знати свою роль, час і місце. Коли він почне ходити на роботу і коли почне повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя: масочний режим, соціальні дистанції, розтермінування в часі початку й завершення робочого часу, щоб не створювати години пік. Над всіма цими пунктами та завданнями уряд сьогодні працює доволі напружено і, сподіваюсь, ефективно”.


Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Лікування Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:42 Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі
Лікування 36106
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
Новини України 26362
сьогодні , 06:25 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
Новини України 23726
сьогодні , 10:24 Песах 2020: дата і що відомо про це єврейське свято
Традиції 6780
сьогодні , 06:40 Чому не можна спалювати листя: наслідки і покарання
Здорове життя 9694
сьогодні , 08:01 Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського
Новини України 37588
сьогодні , 12:14 COVID-19 у Києві: захворіли вже 294 людини
Здорове життя 10639
сьогодні , 11:19 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Краса 5933
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук