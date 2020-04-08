Карантин в Україні може тривати до початку травня, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спростував інформацію про те, що нібито карантин можуть послабити з 14 квітня. Ймовірніше за все, всі карантинні обмеження продовжать до початку травня.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів під час пресбрифінгу після засідання уряду.

До теми В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі

Денис Шмигаль “Наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде провадитись до встановленого 24 квітня. І, можливо, скоріше за все, буде продовжений до початку травня місяця".

За словами Шмигаля, за умов позитивної динаміки, вже наступного місяця Кабмін запустить економіку України. Тобто якщо впродовж квітня ситуація з коронавірусом покращиться, в травні уряд детально повідомить про наступний план дій.

Денис Шмигаль “Кожен буде знати свою роль, час і місце. Коли він почне ходити на роботу і коли почне повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя: масочний режим, соціальні дистанції, розтермінування в часі початку й завершення робочого часу, щоб не створювати години пік. Над всіма цими пунктами та завданнями уряд сьогодні працює доволі напружено і, сподіваюсь, ефективно”.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я