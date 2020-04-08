Карантин в Україні може тривати до початку травня, – Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спростував інформацію про те, що нібито карантин можуть послабити з 14 квітня. Ймовірніше за все, всі карантинні обмеження продовжать до початку травня.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів під час пресбрифінгу після засідання уряду.
До теми В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі
За словами Шмигаля, за умов позитивної динаміки, вже наступного місяця Кабмін запустить економіку України. Тобто якщо впродовж квітня ситуація з коронавірусом покращиться, в травні уряд детально повідомить про наступний план дій.
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я
Читайте також
-
За яких умов людину з коронавірусом або підозрою на COVID-19 покладуть у лікарню: пояснення ЦГЗсьогодні , 05:55
-
Послаблення карантину з 14 квітня не буде, – Офіс Президентасьогодні , 13:16
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 10:01
-
Фейки про коронавірус: як не дати себе обманутисьогодні , 10:00
-
Антирекорд у світі: за добу у США від коронавірусу померло 1736 людейсьогодні , 10:44
-
Збори релігійної громади стали причиною спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині: деталісьогодні , 13:03