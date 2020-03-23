Кількість хворих буде збільшуватись, – Ляшко

В Україні очікують сплеск захворювання на коронавірус. 23 березня в Україну надійшли нові тест-системи, завдяки чому кількість точок для діагностики коронавірусу збільшиться.

Про те, що Україна очікує на сплеск захворювання на коронавірус, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів в ефірі програми "Свобода слова".

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За словами Ляшка, Україна й раніше була забезпечена необхідною кількістю тест-систем, яка дозволяла нікому не відмовляти у дослідженні. Однак, теперішня кількість тестів збільшить кількість точок, де можна буде проводити дослідження.

Разом з тим Ляшко зазначив, що у країні слід очікувати сплеску захворювань на коронавірус. І ця кількість буде збільшуватися не внаслідок того, що збільшиться кількість точок для діагностики, а внаслідок того, що почалось "внутрішньокраїнне поширення".

Він додав, що нині Національна референс-лабораторія може проводити 1200 досліджень на добу, а не 200, як було раніше.



Які тести проводять на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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